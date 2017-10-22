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    Бериццо: «Я несу максимальную ответственность за неудачи «Севильи»

    Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал разгромное поражение от «Валенсии» (0:4) в 9-м туре чемпионата Испании. Как отметил специалист, он готов к своему увольнению.

    «Валенсия» была неудержима в атаке. Они превосходили нас по скорости нападающих. Я несу максимальную ответственность за неудачи команды. Поражения всегда являются виной тренера», – сказал специалист.

    «Севилья» занимает шестое место в турнирной таблиц чемпионата Испании.

    Источник: AS

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    22.10.2017 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 22 октября 2017, 13:24

      Валенсия за последние 2 матча забила больше мячей чем Амкар за пол сезона)

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 22 октября 2017, 10:50

      Не так страшен черт... но победа историческая спору нет)

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