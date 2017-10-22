Бериццо: «Я несу максимальную ответственность за неудачи «Севильи»

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо прокомментировал разгромное поражение от «Валенсии» (0:4) в 9-м туре чемпионата Испании. Как отметил специалист, он готов к своему увольнению.

«Валенсия» была неудержима в атаке. Они превосходили нас по скорости нападающих. Я несу максимальную ответственность за неудачи команды. Поражения всегда являются виной тренера», – сказал специалист.

«Севилья» занимает шестое место в турнирной таблиц чемпионата Испании.