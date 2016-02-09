Руководство «Эспаньола» нашло замену Гылкэ

Руководство "Эспаньола" намерено отправить в отставку главного тренера команды Константина Гылкэ. Как сообщает источник, такое решение в клубе приняли после вчерашнего домашнего поражения команды в матче с "Реалом Сосьедадом" (0:5).

Боссы каталонского клуба рассчитывают на то, что должность наставника займет Хоакин Капаррос, который в прошлом руководил "Вильярреалом", "Севильей", "Атлетиком", "Депортиво" и "Мальоркой".

На текущий момент "Эспаньол" находится на 17-й строчке турнирной таблицы Примеры.