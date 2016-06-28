Капаррос заменит Дель Боске в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске после восьми лет работы покинет свой пост. Если это произойдет, то он вообще может завершить тренерскую карьеру.

Наиболее вероятным кандидатом на его замену является Хоакин Капаррос, ранее работавший в «Атлетике», «Вильярреале», «Севилье», «Депортиво», «Леванте» и «Мальорке». Стоит отметить, что сам Дель Боске недавно заявил, что обсудит свое будущее с руководством Федерации футбола Испании в ближайшее время.

Напомним, что Испания вылетела из Евро-2016 после поражения в матче 1/8 финала со сборной Италии (0:2).

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