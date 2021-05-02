Тренер Армении Капаррос привился российской вакциной от коронавируса

Тренерский штаб сборной Армении во главе с испанцем Хоакином Капарросом привился от коронавируса. Как пишет Sportbox со ссылкой на испанскую газету Marca, была использована вакцина российского производства «Спутник V».

Через несколько дней Капаррос пройдет второй этап вакцинирования («Спутник V» вводится в организм за два раза).

Армяне одержали 3 победы в 3 турах отбора ЧМ-2022.

Испанский специалист возглавляет сборную с марта 2020 года.

По всему миру от коронавируса умерло более 3 миллионов человек.

Капаррос: «Чувствую себя армянином»