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    Хоакин Капаррос - статистика

    Тренер
    Имя Хоакин
    Фамилия Капаррос
    Гражданство Испания
    Дата рождения 13 октября 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Армения 6 1 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.06.2022 Армения 1 : 0 Ирландия
    08.06.2022 Шотландия 2 : 0 Армения
    11.06.2022 Украина 3 : 0 Армения
    14.06.2022 Армения 1 : 4 Шотландия
    24.09.2022 Армения 0 : 5 Украина
    27.09.2022 Ирландия 3 : 2 Армения
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