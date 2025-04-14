«Севилья» назначила нового тренера – он возглавил команду в 4-й раз

«Севилья» объявила, что главным тренером команды до конца сезона будет Хоакин Капаррос. Ранее клуб уволил с этой должности Гарсию Пименту.
Капаррос возглавил «Севилью» в 4-й раз. Ранее он работал с командой в 2000–2005 годах, а также в качестве исполняющего обязанности главного тренера в конце сезона-2017/18 и в конце сезона-2018/19.
- «Севилье» осталось провести 7 матчей в нынешнем сезоне Примеры.
- Команда занимает 14-е место в чемпионате Испании с 36 очками после 31 матча. Отрыв от зоны вылета составляет 7 очков.
- Андалусийцы проиграли 4 последних матча в Примере.
Источник: официальный сайт «Севильи»