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  • «Севилья» назначила нового тренера – он возглавил команду в 4-й раз

«Севилья» назначила нового тренера – он возглавил команду в 4-й раз

14 апреля, 08:51
1

«Севилья» объявила, что главным тренером команды до конца сезона будет Хоакин Капаррос. Ранее клуб уволил с этой должности Гарсию Пименту.

Капаррос возглавил «Севилью» в 4-й раз. Ранее он работал с командой в 2000–2005 годах, а также в качестве исполняющего обязанности главного тренера в конце сезона-2017/18 и в конце сезона-2018/19.

  • «Севилье» осталось провести 7 матчей в нынешнем сезоне Примеры.
  • Команда занимает 14-е место в чемпионате Испании с 36 очками после 31 матча. Отрыв от зоны вылета составляет 7 очков.
  • Андалусийцы проиграли 4 последних матча в Примере.

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Источник: официальный сайт «Севильи»
Испания. Примера Севилья Капаррос Хоакин Гарсия Пимента Франсиско Хавьер
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Комментарии (1)
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zigbert
1744650478
Надежда всей Севильи. "исполнен отвагой,окутан плащем с гитарой и шпагой я здесь под окном".
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