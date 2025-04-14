«Севилья» назначила нового тренера – он возглавил команду в 4-й раз

«Севилья» объявила, что главным тренером команды до конца сезона будет Хоакин Капаррос. Ранее клуб уволил с этой должности Гарсию Пименту.

Капаррос возглавил «Севилью» в 4-й раз. Ранее он работал с командой в 2000–2005 годах, а также в качестве исполняющего обязанности главного тренера в конце сезона-2017/18 и в конце сезона-2018/19.