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    Джон Хердман

    Тренер
    Имя Джон
    Фамилия Хердман
    Команда Канада
    Гражданство Англия
    Дата рождения 19 июля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Канада 4 1 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.06.2022 Канада 0 : 0 Панама
    06.06.2022 Канада 0 : 0 Иран
    17.11.2022 Япония 1 : 2 Канада
    11.11.2022 Бахрейн 2 : 2 Канада
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