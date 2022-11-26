«У тебя длинный язык, но есть ли яйца?». Хорватская газета ответила тренеру сборной Канады

Хорватское издание 24sata.hr отреагировало на слова главного тренера сборной Канады Джона Хердмана.

47-летний англичанин заявил: «Я сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию».

В ответ газета опубликовала коллаж, на котором Хердман изображен голым. Его рот и область паха прикрыты кленовым листом с изображением канадского флага.

«У тебя длинный язык, но есть ли яйца, чтобы ответить за свои слова?» – спрашивает 24sata.hr у тренера.

Канада и Хорватия сыграют завтра, 27 ноября.

Начало – в 19:00 мск.

Хорваты стартовали на ЧМ с ничьей, канадцы – с поражения.

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