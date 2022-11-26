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    «У тебя длинный язык, но есть ли яйца?». Хорватская газета ответила тренеру сборной Канады

    Хорватское издание 24sata.hr отреагировало на слова главного тренера сборной Канады Джона Хердмана.

    47-летний англичанин заявил: «Я сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию».

    В ответ газета опубликовала коллаж, на котором Хердман изображен голым. Его рот и область паха прикрыты кленовым листом с изображением канадского флага.

    «У тебя длинный язык, но есть ли яйца, чтобы ответить за свои слова?» – спрашивает 24sata.hr у тренера.

    • Канада и Хорватия сыграют завтра, 27 ноября.
    • Начало – в 19:00 мск.
    • Хорваты стартовали на ЧМ с ничьей, канадцы – с поражения.

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    Тренер сборной Канады Хердман: «Сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию» 9
    Источник: 24sata.hr

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6374

      Красногорск_Фан 1 час назад

      У него достаточно длинный язык чтобы вылизывать себе яйцы

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      Рейтинг: +7014

      Из Твери Леха 1 час назад

      Исходя из того, какие у них сейчас ценности культивируются, яиц у него может и на самом деле не быть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11964

      Вомбат > Из Твери Леха 57 минут назад

      В этом смысле Канада ничем не отличается от Евросоюза, примерным членом которого является Хорватия. У кого там может не быть яиц, нам с вами не понять. И лучше об этом не задумываться. Пусть они хамят друг другу, как хотят, у нас своих забот полно.

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      Рейтинг: +1395

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Троллинг мощный

      0
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