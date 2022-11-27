Хорватия во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Канаду. Дубль у Андрея Крамарича.
У Хорватии отличился бывший футболист «Рубина» Марко Ливайя.
Канадцы вели по ходу встречи.
Хорватия возглавила группу. Канада досрочно лишилась шансов на плей-офф.
ЧМ-2022. Группа F. 2-й тур
Голы: 0:1 – Дэвис, 2; 1:1 – Крамарич, 36; 2:1 – Ливайя, 44; 3:1 – Крамарич, 70; 4:1 – Майер, 90+4.
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Источник: Бомбардир.ру