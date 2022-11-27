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    ЧМ-2022. Канада уступила Хорватии (1:4) и досрочно вылетела с турнира. Экс-игрок «Рубина» забил

    Хорватия во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022 победила Канаду. Дубль у Андрея Крамарича.

    У Хорватии отличился бывший футболист «Рубина» Марко Ливайя.

    Канадцы вели по ходу встречи.

    Хорватия возглавила группу. Канада досрочно лишилась шансов на плей-офф.

    ЧМ-2022. Группа F. 2-й тур

    Хорватия – Канада – 4:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Дэвис, 2; 1:1 – Крамарич, 36; 2:1 – Ливайя, 44; 3:1 – Крамарич, 70; 4:1 – Майер, 90+4.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +624

      garet12222 8 минут назад

      вот и разобрались кто кого поимел.

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      Рейтинг: +6387

      Красногорск_Фан 39 минут назад

      Не знаю как другим но мне показалось что Канадцы сегодня были в плохой физической форме. Хорваты практически не видели сопротивления во 2-м тайме

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      Рейтинг: +2157

      моэм 53 минуты назад

      По виду игроков это сборная Ганы , сплошь угольки ! ...конечно ей бы положено быть краснокожей , если бы перед зимой английский лорд не привёз индейцам гуманитарную помощь в виде тёплых одеял ЗАРАЖЁННЫХ тифозной вшой ...десятки тысяч !....НИКТО НЕ ВЫЖИЛ , УМЕРЛИ ВСЕ !!....а пытавшихся прорваться к врачу отстреливали охотники за головами за деньги , по приказу того же лорда....настоящее лицо английского лорда - это лик зверя.

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      Рейтинг: +4762

      ААМ > моэм 52 минуты назад

      Не согласен. Это сборная Камеруна или Франции.

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      Рейтинг: +4762

      ААМ 54 минуты назад

      Молодцы хорваты. Показали, как побеждать на классе бегущую, но неопытную команду.

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      Рейтинг: +6387

      Красногорск_Фан > ААМ 41 минуту назад

      В этом матче она как раз не бежала. Ходила в лучшем случае

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      Рейтинг: +66562

      portero > Красногорск_Фан 27 минут назад

      Ну и тупили в атаке изрядно, возможно им слишком жарко, в Канаде климат иной, там уже зима настоящая с хорошим минусом....

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      Рейтинг: +989

      ARSteven89 1 час назад

      Жаль, симпатичная сборная! Хорошее поколение подрастает, перенимая опыт у ветеранов, и у них через 3,5 года домашний ЧМ. Думаю там проявят себя ещё ярче !

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      Рейтинг: +1189

      САНЁК17 1 час назад

      Идите на три буквы канадцы, вам футбол это не хоккей, пусть ваш тренер тренерует женский футбол.

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