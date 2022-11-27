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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Хорватия - Канада
Хорватия - Канада: обзор матча 27 ноября 2022
Хорватия
27.11.2022, воскресенье, 19:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
4 : 1
Завершен
Канада
36'
А. Крамарич
44'
М. Ливайя
70'
А. Крамарич
90+4'
Л. Майер
2'
А. Дэвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорватия - Канада
ГОЛ! 4:1!
Л. Майер
Пас отдал
М. Оршич
90'
+4
Замена
Л. Майер
️️️️
М. Ковачич
86'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Модрич
86'
Замена
М. Оршич
️️️️
И. Перишич
86'
Желтая карточка
Л. Модрич
85'
85'
Желтая карточка
К. Миллер
Замена
Н. Влашич
️️️️
А. Крамарич
72'
72'
Замена
С. Адекугбе
️️️️
А. Хатчинсон
72'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Д. Дэвид
ГОЛ! 3:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Перишич
70'
62'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
Р. Ларея
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Ливайя
60'
Желтая карточка
Д. Ловрен
56'
52'
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
46'
Замена
И. Коне
️️️️
С. Эустакиу
46'
Замена
Д. Осорио
️️️️
К. Ларин
ГОЛ! 2:1!
М. Ливайя
Пас отдал
Й. Юранович
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Перишич
36'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Дэвис
Пас отдал
Т. Бьюкенан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Марко Ливайя
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Канада
18
Милан Борян
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Стивен Витория
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
10
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Хорватия
12
Иво Грбич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
16
Мислав Оршич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Ловро Майер
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
17
Бруно Петкович
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Канада
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Джеймс Пантемис
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
11
Лайам Миллар
ЛВ
8
Лайам Фрейзер
ОП
6
Самуэль Пьетт
ОП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
8
Исмаэль Коне
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
10
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Лукас Каваллини
ЦФ
12
Ике Угбо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ливакович
19
Соса
6
Ловрен
4
Гвардиол
22
Юранович
11
Брозович
8
Ковачич
10
Модрич
14
Перишич
9
Крамарич
14
Ливайя
3-3-1-1-2
18
Борян
22
Ларея
5
Витория
4
Миллер
2
Джонстон
7
Эустакиу
19
Дэвис
13
Хатчинсон
17
Бьюкенан
10
Дэвид
9
Ларин
8
Ковачич
7
Майер
7
Майер
8
Ковачич
9
Крамарич
13
Влашич
13
Влашич
9
Крамарич
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
14
Перишич
16
Оршич
16
Оршич
14
Перишич
14
Ливайя
17
Петкович
17
Петкович
14
Ливайя
13
Хатчинсон
3
Адекугбе
3
Адекугбе
13
Хатчинсон
7
Эустакиу
8
Коне
8
Коне
7
Эустакиу
9
Ларин
21
Осорио
21
Осорио
9
Ларин
22
Ларея
10
Хойлетт
10
Хойлетт
22
Ларея
10
Дэвид
9
Каваллини
9
Каваллини
10
Дэвид
Остались в запасе
Хорватия
Канада
12
Иво Грбич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Джеймс Пантемис
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
8
Лайам Фрейзер
ОП
6
Самуэль Пьетт
ОП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
11
Лайам Миллар
ЛВ
12
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Остались в запасе
12
Иво Грбич
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
Остались в запасе
1
Дейн Сент-Клер
ВР
16
Джеймс Пантемис
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
8
Лайам Фрейзер
ОП
6
Самуэль Пьетт
ОП
24
Дэвид Уотерспун
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
11
Лайам Миллар
ЛВ
12
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Джон Хердман
Статистика матча Хорватия - Канада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Информация о матче
Стадион:
Халифа Интернешнл
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