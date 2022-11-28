Сборная Канады забила свой первый гол в истории ЧМ

Канада разгромно проиграла Хорватии со счетом 1:4 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Канадцы вышли вперед на второй минуте благодаря голу Альфонсо Дэвиса.
Этот забитый мяч стал дебютным для сборной Канады в истории чемпионатов мира.
- Канада играет на ЧМ во 2-й раз.
- Первый был в 1986 году – тогда команда потерпела 3 поражения и ни разу не забила.
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Источник: «Бомбардир»