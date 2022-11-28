Сборная Канады забила свой первый гол в истории ЧМ

Канада разгромно проиграла Хорватии со счетом 1:4 во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Канадцы вышли вперед на второй минуте благодаря голу Альфонсо Дэвиса.

Этот забитый мяч стал дебютным для сборной Канады в истории чемпионатов мира.

Канада играет на ЧМ во 2-й раз.

Первый был в 1986 году – тогда команда потерпела 3 поражения и ни разу не забила.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира