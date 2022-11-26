Тренер сборной Канады Хердман: «Сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию»

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман рассказал, как он мотивирует футболистов в преддверии матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Хорватии.

«Я сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию.

Все настолько просто, насколько возможно», – заявил Хердман.

Канада и Хорватия сыграют завтра, 27 ноября.

Начало – в 19:00 мск.

Хорваты стартовали на ЧМ с ничьей, канадцы – с поражения.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира