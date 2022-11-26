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    Тренер сборной Канады Хердман: «Сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию»

    Главный тренер сборной Канады Джон Хердман рассказал, как он мотивирует футболистов в преддверии матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Хорватии.

    «Я сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию.

    Все настолько просто, насколько возможно», – заявил Хердман.

    • Канада и Хорватия сыграют завтра, 27 ноября.
    • Начало – в 19:00 мск.
    • Хорваты стартовали на ЧМ с ничьей, канадцы – с поражения.

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    Источник: сайт МЛС

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +978

      ARSteven89 6 минут назад

      Хорваты постарели, как и бельгийцы! Нет забивного страйкера, как и у голландцев! Вполне возможно, что Канада с такой физикой как минимум не проиграет!

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      Рейтинг: +3977

      Питерский князь 22 минуты назад

      Голубезной отдает.
      На сколько мне известно, канадцы посивы.

      0
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      Рейтинг: +2725

      nemolod 25 минут назад

      Как бы не наоборот!

      0
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      Рейтинг: +16345

      Barmaleushka 28 минут назад

      Ню,ню .

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      Рейтинг: +624

      garet12222 45 минут назад

      Буду надеяться, что канадцам развальцуют отверстия Хорваты

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      Рейтинг: +116

      Pawel12 50 минут назад

      Имелка не выросла.

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