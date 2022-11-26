Тренер сборной Канады Хердман: «Сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию»

Хорваты постарели, как и бельгийцы! Нет забивного страйкера, как и у голландцев! Вполне возможно, что Канада с такой физикой как минимум не проиграет!
Главный тренер сборной Канады Джон Хердман рассказал, как он мотивирует футболистов в преддверии матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Хорватии.
«Я сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию.
Все настолько просто, насколько возможно», – заявил Хердман.
- Канада и Хорватия сыграют завтра, 27 ноября.
- Начало – в 19:00 мск.
- Хорваты стартовали на ЧМ с ничьей, канадцы – с поражения.
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