Хердман – первый тренер, поработавший на женском и мужском ЧМ

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман официально поучаствовал в чемпионате мира-2022.

Это означает, что Хердман стал первым тренером, поработавшим и на женском, и на мужском чемпионатах мира.

До сборной Канады Хердман был главным тренером женских сборных Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).

57-летний Хердман возглавляет мужскую Канаду с 2018 года.

Команда впервые с 1986 года участвует в ЧМ.

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