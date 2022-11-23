Хердман – первый тренер, поработавший на женском и мужском ЧМ

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман официально поучаствовал в чемпионате мира-2022.
Это означает, что Хердман стал первым тренером, поработавшим и на женском, и на мужском чемпионатах мира.
- До сборной Канады Хердман был главным тренером женских сборных Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).
- 57-летний Хердман возглавляет мужскую Канаду с 2018 года.
- Команда впервые с 1986 года участвует в ЧМ.
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Источник: Бомбардир.ру