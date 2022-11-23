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    Хердман – первый тренер, поработавший на женском и мужском ЧМ

    Главный тренер сборной Канады Джон Хердман официально поучаствовал в чемпионате мира-2022.

    Это означает, что Хердман стал первым тренером, поработавшим и на женском, и на мужском чемпионатах мира.

    • До сборной Канады Хердман был главным тренером женских сборных Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).
    • 57-летний Хердман возглавляет мужскую Канаду с 2018 года.
    • Команда впервые с 1986 года участвует в ЧМ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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