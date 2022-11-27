Далич отреагировал на провокационное заявление тренера Канады о матче с Хорватией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отреагировал на слова тренера сборной Канады Джона Хердмана.

47-летний англичанин заявил: «Я сказал игрокам, что мы выйдем и поимеем Хорватию».

«Сборная Хорватии заслуживает уважения со стороны любого соперника. Мы доказали это своей игрой и поведением на чемпионате мира. Команда стала серебряным призером прошлого ЧМ.

Мы уважаем каждого. Поэтому мы ожидаем, что наши соперники также будут нас уважать. Такие выражения не является признаком уважения», – сказал Далич.

Канада и Хорватия сыграют завтра, 27 ноября.

Начало – в 19:00 мск.

Хорваты стартовали на ЧМ с ничьей, канадцы – с поражения.

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