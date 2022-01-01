Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера АПЛ в марте

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего футболиста и тренера лиги по итогам марта.
Среди игроков за награду поспорят восемь человек:
- Мэтти Кэш («Астон Вилла»);
- Трево Чалоба («Челси»);
- Кай Хаверц («Челси»);
- Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
- Деян Кулушевски («Тоттенхэм»);
- Эндрю Робертсон («Ливерпуль»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Айван Тони («Брентфорд»).
Среди тренеров на приз претендуют пятеро:
- Микель Артета («Арсенал»);
- Антонио Конте («Тоттенхэм»);
- Юрген Клопп («Ливерпуль»);
- Брендан Роджерс («Лестер»);
- Томас Тухель («Челси»).
Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку