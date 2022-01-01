Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера АПЛ в марте

АПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего футболиста и тренера лиги по итогам марта.

Среди игроков за награду поспорят восемь человек:

Среди тренеров на приз претендуют пятеро:

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