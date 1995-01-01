Роджерс: «Лестер» настроен только на победу. Знаю «Спартак», у команды много травм»

иногда даже мы не знаем Спартак, товарисч Роджерс
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча Лиги Европы со «Спартаком».
«Мы настроены только на победу завтра. Мы показали хорошую игру на выходных. Все наши игроки приехали в Москву, очень серьезно настраиваемся на «Спартак».
«Спартак» обыграл «Наполи», хоть те и были в меньшинстве. В «Спартаке» отличные игроки, это хорошая команда. За команду соперника играет такой футболист как Мозес. Нас ждет сложная игра.
Я смотрел матчи «Спартака», у команды сейчас много травм. Знаю многих игроков помимо Мозеса, но не так хорошо. У команды мобильные игроки и креативный центр поля. Можно сказать, я знаю «Спартак», – сказал Роджерс.
- «Спартак» примет «Лестер» в среду, 20 октября.
- Начало матча – в 17:30 мск.
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