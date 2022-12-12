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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
2
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18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
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17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
2
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
3
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
7
17:00
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«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
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16:42
Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах
16:32
РФС назначил судей на матчи 23-го тура РПЛ
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16:27
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16:25
«ПСЖ» может уволить Гальтье из-за расистских высказываний: клуб начал расследование
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
1
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
1
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
2
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
11
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
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Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
7
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
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13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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Брендан Роджерс - новости
Тренер
Имя
Брендан
Фамилия
Роджерс
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
26 января 1973
Статистика
Новости
Статьи
Посты
9 апреля
16:10
Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить «Тоттенхэм»
3 апреля
19:57
Поттер ответил на предложение возглавить «Лестер»
5
13:00
10 кандидатов на пост главного тренера «Челси» по версии Goal
3
09:25
АПЛ обновила рекорд по тренерским отставкам за сезон
2 апреля
16:40
«Лестер» уволил Роджерса после четырех лет работы
1
12 декабря 2022
15:58
Стали известны три кандидата на замену Саутгейта в сборной Англии
5
28 сентября 2022
10:55
Саутгейт может покинуть сборную Англии после ЧМ-2022. На его место три кандидата
1
22 сентября 2022
10:00
Тренер «Селтика» не собирается уходить в «Лестер»
24 марта 2022
19:36
Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера АПЛ в марте
10 февраля 2022
07:38
«Лестер» хочет пригласить Гаттузо
1
29 декабря 2021
11:32
Роджерс – о победе над «Ливерпулем»: «Героическое выступление. Шмейхель – топ-вратарь»
28 декабря 2021
09:59
Роджерс – о матче с «Ливерпулем»: «Нелепое расписание. Игроки не восстановятся за 72 часа»
2
10 декабря 2021
22:30
Роджерс: «Лига конференций? Даже не знаю, что это за турнир»
3
16 ноября 2021
17:18
Eurosport: Лэмпард хочет возглавить «Лестер» в случае ухода Роджерса в «МЮ»
1
5 ноября 2021
09:52
Роджерс – об 1:1 со «Спартаком»: «Лестер» доминировал. У нас был всего один ляп»
3
3 ноября 2021
17:59
Роджерс – о покере Даки «Спартаку»: «Хотим, чтобы он снова забил четыре»
5
17:04
Роджерс: «Лестер» хочет победить «Спартак». Нас ждет тяжелая и важная игра»
8
29 октября 2021
12:40
ESPN: боссы «МЮ» видят Роджерса главным тренером на случай увольнения Сульшера
11
19 октября 2021
20:59
Роджерс: «Лестер» настроен только на победу. Знаю «Спартак», у команды много травм»
5
13 октября 2021
20:40
«Ньюкасл» хочет пригласить Роджерса на пост тренера. Отступные для «Лестера» – 16 миллионов
3
24 августа 2021
11:54
Конте, Фонсека, Роджерс и еще три тренера могут сменить Артету в «Арсенале»
5
12 августа 2021
19:46
Роджерс подтвердил переход полуфиналиста Евро-2020 Вестергора в «Лестер»
1 июня 2021
15:57
Фото
Гвардиола, Сульшер и Бьелса – в списке кандидатов на звание тренера сезона в АПЛ
1
26 апреля 2021
09:24
Журналист Скира: «Тоттенхэм» рассматривает четырех кандидатов на пост тренера, приоритет – Нагельсман
1
26 марта 2021
17:00
Тухель, Сульшер и Роджерс номинированы на звание лучшего тренера АПЛ в марте
1
21 марта 2021
23:41
«Лестер» победил «Манчестер Юнайтед» впервые за 6,5 лет
2
19 февраля 2021
09:25
Sport.es: Роджерс может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Моуринью
3
13 января 2021
22:09
Журналист Фальк: «Пять тренеров входят в шорт-лист «Челси»
5
5 января 2021
12:25
«Челси» доверяет Лэмпарду, но ищет потенциального преемника. Тухель и Аллегри – в шорт-листе
21 сентября 2020
07:38
Роджерс выиграл 100-й матч в АПЛ из 210. Только три тренера-британца достигали этой отметки быстрее
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