10 кандидатов на пост главного тренера «Челси» по версии Goal

«Челси» в воскресенье уволил Грэма Поттера и активно ищет нового главного тренера.

Авторитетные инсайдеры уже назвали несколько претендентов на освободившееся место.

Свой список составил и портал Goal.com. Они включили в шорт-лист 10 возможных преемников Поттера в «Челси».

1. Юлиан Нагельсман (уволен из «Баварии» 24 марта 2023 года)

2. Маурисио Почеттино (уволен из «ПСЖ» 5 июля 2022 года)

3. Зинедин Зидан (уволен из «Реала» 27 мая 2021 года)

4. Луис Энрике (уволен из сборной Испании 8 декабря 2022 года)

5. Диего Симеоне (действующий тренер «Атлетико»)

6. Роберто Де Дзерби (действующий тренер «Брайтона»)

7. Рубен Аморим (действующий тренер «Спортинга»)

8. Брендан Роджерс (уволен из «Лестера» 2 апреля 2023 года)

9. Жозе Моуринью (действующий тренер «Ромы»)

10. Оливер Глазнер (действующий тренер «Айнтрахта»)

Фото: XinHua, Keystone Press Agency, www.imago-images.de, dpa / Global Look Press