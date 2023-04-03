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    10 кандидатов на пост главного тренера «Челси» по версии Goal

    «Челси» в воскресенье уволил Грэма Поттера и активно ищет нового главного тренера.

    Авторитетные инсайдеры уже назвали несколько претендентов на освободившееся место.

    Свой список составил и портал Goal.com. Они включили в шорт-лист 10 возможных преемников Поттера в «Челси».

    1. Юлиан Нагельсман (уволен из «Баварии» 24 марта 2023 года)

    2. Маурисио Почеттино (уволен из «ПСЖ» 5 июля 2022 года)

    3. Зинедин Зидан (уволен из «Реала» 27 мая 2021 года)

    4. Луис Энрике (уволен из сборной Испании 8 декабря 2022 года)

    5. Диего Симеоне (действующий тренер «Атлетико»)

    6. Роберто Де Дзерби (действующий тренер «Брайтона»)

    7. Рубен Аморим (действующий тренер «Спортинга»)

    8. Брендан Роджерс (уволен из «Лестера» 2 апреля 2023 года)

    9. Жозе Моуринью (действующий тренер «Ромы»)

    10. Оливер Глазнер (действующий тренер «Айнтрахта»)

    Фото: XinHua, Keystone Press Agency, www.imago-images.de, dpa / Global Look Press

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    Источник: Goal

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    03.04.2023 13:00
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1970

      Romio-xxx 3 апреля, 15:25

      И снова тренер Брайтона.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1034

      Таврида 3 апреля, 14:36

      Почеттино лучший вариант, Тотэм под его руководством был хорош, в сезоне 2016/17 гонял чемпиона Челси в хвост и гриву. Но с таким менеджментом как сейчас у Челси ни с каким тренером толку не будет. Просто деньги и хаос...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1034

      Таврида 3 апреля, 14:29

      Почеттино лучший вариант, но с таким менеджментом как сейчас у Челси ни с каким тренером толку не будет. Просто деньги и хаос...

      0
      Ответить
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