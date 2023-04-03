10 кандидатов на пост главного тренера «Челси» по версии Goal

«Челси» в воскресенье уволил Грэма Поттера и активно ищет нового главного тренера.
Авторитетные инсайдеры уже назвали несколько претендентов на освободившееся место.
Свой список составил и портал Goal.com. Они включили в шорт-лист 10 возможных преемников Поттера в «Челси».
1. Юлиан Нагельсман (уволен из «Баварии» 24 марта 2023 года)
2. Маурисио Почеттино (уволен из «ПСЖ» 5 июля 2022 года)
3. Зинедин Зидан (уволен из «Реала» 27 мая 2021 года)
4. Луис Энрике (уволен из сборной Испании 8 декабря 2022 года)
5. Диего Симеоне (действующий тренер «Атлетико»)
6. Роберто Де Дзерби (действующий тренер «Брайтона»)
7. Рубен Аморим (действующий тренер «Спортинга»)
8. Брендан Роджерс (уволен из «Лестера» 2 апреля 2023 года)
9. Жозе Моуринью (действующий тренер «Ромы»)
10. Оливер Глазнер (действующий тренер «Айнтрахта»)
Фото: XinHua, Keystone Press Agency, www.imago-images.de, dpa / Global Look Press