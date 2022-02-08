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    «Лестер» хочет пригласить Гаттузо

    Руководство «Лестера» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Брендана Роджерса.

    Если это произойдет, то английскую команду может возглавить Дженнаро Гаттузо.

    • В июне 2021 года итальянец покинул «Фиорентину» спустя 3 недели после назначения.
    • До этого он работал в «Наполи».
    • «Лестер» идет на 12-м месте в таблице АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Тилеманса

    Кубок Англии. Действующий победитель турнира «Лестер» крупно проиграл «Ноттингем Форест»

    Вероятность победы «Тоттенхэма» над «Лестером» на 95-й минуте равнялась 1 из 6666 (The Analyst)

    Источник: Calciomercato

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