«Лестер» хочет пригласить Гаттузо

Руководство «Лестера» рассматривает вариант с увольнением главного тренера Брендана Роджерса.

Если это произойдет, то английскую команду может возглавить Дженнаро Гаттузо.

В июне 2021 года итальянец покинул «Фиорентину» спустя 3 недели после назначения.

До этого он работал в «Наполи».

«Лестер» идет на 12-м месте в таблице АПЛ.

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