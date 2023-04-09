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Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить «Тоттенхэм»

9 апреля 2023, 16:10

«Тоттенхэм» продолжает поиск нового тренера. Клуб рассматривает Брендана Роджера, уволенного на прошлой неделе из «Лестера».

Источник оценивает шансы Роджерса возглавить лондонцев как хорошие. С ним устанавливается контакт. Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви давно восхищается работой тренера – еще со времен «Суонси».

  • До конца сезона «Тоттенхэм» тренирует Кристиан Стеллини.
  • «Тоттенхэм» отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.
  • Роджерс трижды выигрывал ШПЛ с «Селтиком» и брал Кубок Англии с «Лестером».

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Источник: Football Insider
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Ливерпуль Роджерс Брендан
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