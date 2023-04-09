Экс-тренер «Ливерпуля» может возглавить «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» продолжает поиск нового тренера. Клуб рассматривает Брендана Роджера, уволенного на прошлой неделе из «Лестера».
Источник оценивает шансы Роджерса возглавить лондонцев как хорошие. С ним устанавливается контакт. Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви давно восхищается работой тренера – еще со времен «Суонси».
- До конца сезона «Тоттенхэм» тренирует Кристиан Стеллини.
- «Тоттенхэм» отстает от зоны Лиги чемпионов на 3 очка.
- Роджерс трижды выигрывал ШПЛ с «Селтиком» и брал Кубок Англии с «Лестером».
Источник: Football Insider