ESPN: боссы «МЮ» видят Роджерса главным тренером на случай увольнения Сульшера

«Манчестер Юнайтед» ищет нового главного тренера на случай увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Два следующих матча – с «Тоттенхэмом» и «Аталантой» – станут решающими для 48-летнего норвежца.

По информации ESPN, руководство клуба рассматривает на этот пост тренера «Лестера» Брендана Роджерса.