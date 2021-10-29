ESPN: боссы «МЮ» видят Роджерса главным тренером на случай увольнения Сульшера

«Манчестер Юнайтед» ищет нового главного тренера на случай увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Два следующих матча – с «Тоттенхэмом» и «Аталантой» – станут решающими для 48-летнего норвежца.
По информации ESPN, руководство клуба рассматривает на этот пост тренера «Лестера» Брендана Роджерса.
- В воскресенье «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:5.
- Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.
- По информации Daily Star, Маурисио Почеттино – главный кандидат на замену Сульшеру в «МЮ».
Источник: ESPN