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  • ESPN: боссы «МЮ» видят Роджерса главным тренером на случай увольнения Сульшера

ESPN: боссы «МЮ» видят Роджерса главным тренером на случай увольнения Сульшера

29 октября 2021, 12:40
8

«Манчестер Юнайтед» ищет нового главного тренера на случай увольнения Уле-Гуннара Сульшера. Два следующих матча – с «Тоттенхэмом» и «Аталантой» – станут решающими для 48-летнего норвежца.

По информации ESPN, руководство клуба рассматривает на этот пост тренера «Лестера» Брендана Роджерса.

  • В воскресенье «МЮ» потерпел крупнейшее в истории домашнее поражение от «Ливерпуля» – 0:5.
  • Команда идет на 7-м месте в таблице АПЛ.
  • По информации Daily Star, Маурисио Почеттино – главный кандидат на замену Сульшеру в «МЮ».

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лестер Роджерс Брендан Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (8)
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серега кашин
1635502623
зовите зидана
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jek718875
1635508319
Неплохой вариант,думаю результат будет
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Oldtrafford83
1635511266
Спасибо, но оставьте его в Лестере, не нужны МЮ бывшие скаузеры!!!
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ARSteven89
1635516368
Да Роджерсу вроде и в Лестере неплохо. Доверием руководства пользуется, в еврокубках играют неплохо. Уход - это скорее ослабление "лис", чем усиление МЮ.
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Soccerdealer63
1635591060
не могу ничего к ранее сказанному по поводу конфликта в МЮ добавить. Просто повторяю: 1. Полагаю, в мире нет НИ ОДНОГО заметного футболиста, который бы НЕ НА КАМЕРУ, мягко говоря, хоть раз-два за тренировку (об играх уже молчу!), не обматерил бы своего тренера))) 2. Никто никогда не замечал, что творил вне поля Марадона? По отношению к журналистам, фанам...? Полагаете... тренерам и прочей обслуге не доставалось? ДА ПОГБА ПО СРАВНЕНИЮ С ДИЕГО - ПРОСТО АНГЕЛ!))) 3. Думается, что в среднем количество "мусора внутри избы" одинаково во всех сколь-нибудь серьёзных клубах и/или вокруг выдающихся футболистов)))) Вопрос в способности администрации НЕ ДОПУСКАТЬ ЕГО ВЫНОС НА ПУБЛИКУ))) 4. В случае "протекания говна наружу", окончательные решения будут вынужденными ...под давлением обстоятельств... А в МЮ они сегодня таковы: Погба, как футболист НАМНОГО БОЛЕЕ ЦЕНЕН ДЛЯ КЛУБА, ЧЕМ СУЛЬШЕР, КАК ТРЕНЕР))) И, соответственно, если ультиматум Поля (либо я, либо он) обойти не удастся... останется ТОЛЬКО ОДНО РЕШЕНИЕ: Норвежец уйдёт... с хорошим бонусом))) Недавно в Росгвардии говно выплыло наружу: претенденты на краповые береты из Чечни ("кадыровцы"), сдавая кросс, воспользовались услугами такси))))))))) И ЧТО??????? Кадыров сегодня более любим императором, чем ветераны спецназа из РФ (они возмутились издевательством над краповым беретом и теми, кто его получает честно)... кейс "замяли", а пользователи убера в форме спецназа из Чечни...получили искомый берет по результатам "успешно сданного" экзамена!))) 5. Сульшер - неплохой тренер в данный момент для данного клуба... Но не единственно возможный. Наверное, Оле-гуннар очень культурный, приятный в общении и воспитанный в быту человек. Погба - гениальный хав, которых сегодня в футболе по пальцам ... заменить его и трудно и дорого!))) Наверное, Поль ещё не очень взрослый, не сформировавшийся и, как следствие, часто неуравновешенный, взбалмошный, неудобный и невоспитанный парнишка. АНЕКДОТ С БОРОДОЙ: Учительница пишет записку родителям: "... ваш Сёма плохо пахнет. Его надо чаще мыть ОТВЕТ МАМЫ : Сёму не надо нюхать. Сёму надо учить."
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