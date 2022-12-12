Стало известно, кто может возглавить сборную Англии в случае ухода Гарета Саутгейта.
По информации The Telegraph, на пост главного тренера национальной команды претендуют Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино и Томас Тухель.
Также существует вероятность, что место Саутгейта займет его ассистент Стив Холланд.
- Англия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Франции (1:2).
- Тренер возглавляет сборную с осени 2016 года.
- Его контракт рассчитан до конца 2024-го.
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Источник: The Telegraph