Стало известно, кто может возглавить сборную Англии в случае ухода Гарета Саутгейта.

По информации The Telegraph, на пост главного тренера национальной команды претендуют Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино и Томас Тухель.

Также существует вероятность, что место Саутгейта займет его ассистент Стив Холланд.

Англия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Франции (1:2).

Тренер возглавляет сборную с осени 2016 года.

Его контракт рассчитан до конца 2024-го.

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