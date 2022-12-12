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    Стали известны три кандидата на замену Саутгейта в сборной Англии

    Стало известно, кто может возглавить сборную Англии в случае ухода Гарета Саутгейта.

    По информации The Telegraph, на пост главного тренера национальной команды претендуют Брендан Роджерс, Маурисио Почеттино и Томас Тухель.

    Также существует вероятность, что место Саутгейта займет его ассистент Стив Холланд.

    • Англия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Франции (1:2).
    • Тренер возглавляет сборную с осени 2016 года.
    • Его контракт рассчитан до конца 2024-го.

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1151

      ARSteven89 17 минут назад

      Да ладно, ни одного англичанина! Вы ещё Бьелсу пригласите!)
      Для сборной у них сейчас есть и свои доморощенные кандидаты: Джеррард, Лэмпард, Хау, Дайч, Поттер.

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      Рейтинг: +1707

      jek718875 1 час назад

      А.Мостовой прочитал и захохотался

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