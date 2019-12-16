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Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Команды
Аль-Кадисия
Брендан Роджерс
Материалы
Брендан Роджерс - материалы
Аль-Кадисия
Северная Ирландия
26 января 1973 (53)
Тренер
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Лучшая защита в АПЛ сейчас – у «Лестера». Летом продали Магуайра, но и без него почти не пропускают
11 пропущенных – меньше, чем у «Сити» и «Ливерпуля».
16.12.2019 15:22
3
Мы уже не замечаем мощи Варди. А он в 32 года изменил стиль и сейчас – лучший бомбардир АПЛ
Вникните в цифры: 11 голов в 12 матчах.
20.11.2019 21:57
2
Хендерсона считали провалом и обещали вечную боль в ноге. Сейчас он надежда «Ливерпуля» на титул
Путь от слез до капитанства.
15.04.2019 16:45
3
Он уехал в другую страну и стал легендой. Этого парня любят все
Анхель Ранхель бросил диплом бухгалтера в Испании. Теперь он помогает бедным в Уэльсе, заодно продвигая «Суонси» в АПЛ.
21.01.2018 09:10
5
С кем наши клубы сыграют в Лиге Европы. Главное
Изучаем соперников «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива» по еврокубку.
11.12.2017 17:06
31
Третий лишний. Бентеке «уволил» очередного тренера
Кристиан Бентеке переехал в Англию в 2012 году, и с тех пор каждый тренер Премьер-лиги, который покупал бельгийского нападающего, в скором будущем оказывался без работы. «Бомбардир» составляет список жертв страйкера «Кристал Пэлас».
24.12.2016 15:30
3
«Арсенал» Венгера, «Юнайтед» Фергюсона, «Челси» Конте и другие самые длинные победные серии в АПЛ
«Челси» выиграл 10-й матч подряд и закрепился как лидер до Рождества. «Бомбардир» выяснил, сколько еще игр нужно выиграть лондонцам, чтобы побить вечный рекорд Премьер-лиги по количеству побед подряд.
15.12.2016 14:00
7
В УЕФА выбрали нового президента. Отец Неймара сохранил сына для «Барселоны». Дайджест событий дня
Брендан Роджерс не считает поражение со счетом 0:7 чем-то особенным. В «Кубани» не комментируют избиение Армаша. Александр Чеферин стал новым президентом УЕФА. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
14.09.2016 20:30
2
Позор дня. Кто унизил «Селтик» Роджерса в Лиге чемпионов
Шотландский «Селтик» любит громыхать на всю Европу сенсационными проигрышами: например, 0:5 от «Артмедии» или 0:2 от карагандинского «Шахтера» в квалификации к ЛЧ. Но вчера в Гибралтаре шотландцы переплюнули даже эти «достижения».
13.07.2016 11:35
2
Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии
Английские СМИ назвали список кандидатов на пост главного тренера сборной Англии. От представленных фамилий становится страшно за будущее английской команды. Есть вероятность, что на чемпионат мира в Россию Руни и его партнеры не поедут.
29.06.2016 13:00
6
Широков, Жирков и Кержаков останутся без Евро. «Ростов» допущен к Лиге чемпионов. Дайджест событий дня
«Локомотив» – чемпион Молодежного первенства. Роджерс стал тренером «Селтика». Дикань завершит карьеру завтра. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
20.05.2016 21:16
11
Видео дня. Брендан Роджерс стал боксером
Уволенный из «Ливерпуля» по ходу нынешнего сезона наставник Брендан Роджерс решил посвятить себя боксу. «Бомбардир» показывает видео зажигательных тренировок специалиста, который в следующем году готов практиковаться уже на футболистах.
30.04.2016 14:30
Мужчина дня. Брендан Роджерс – самый стильный тренер мира
У бывшего наставника «Ливерпуля» пока не получается успешно тренировать. Зато ему удалось ворваться в мир моды и стиля. «Бомбардир» показывает фотографии стильного Роджерса.
01.04.2016 21:00
3
«Челси» уволил Жозе Моуринью. Кто придет на смену?
Лондонский «Челси» принял решение уволить Жозе Моуринью с поста главного тренера клуба. Но на вакантное место уже претендуют сразу несколько известных личностей.
18.12.2015 10:00
7
Рахим Стерлинг: «Я не говорил, что устал играть за сборную Англии»
Самый дорогой английский футболист в интервью журналисту Guardian рассказывает, как сильно деньги повлияли на его переход в «Манчестер Сити» и какие взаимоотношения сложились у него с тренером и игроками «Ливерпуля».
09.10.2015 15:06
2
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Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
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