Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии

Гарет Саутгейт

Место работы: молодежная сборная Англии

Вероятность назначения: 65%

В тренерской карьере Гарета Саутгейта значится всего один клуб. В «Мидлсбро» наставник отработал около трех лет, но получил неожиданное письмо об увольнении, когда претендовал с командой на выход в Премьер-лигу. Пришлось потратить время на осознание произошедшего и размышления о будущем. Возобновил тренерскую карьеру Саутгейт в 2013-м, попав в молодежную сборную Англии.

Саутгейт отлично знаком с молодыми талантами, олицетворяющими нынешнюю английскую сборную. Если англичане хотят и дальше опираться на юных игроков, то кандидатура Гарета выглядит идеальной. Однако этот специалист имеет слишком мало опыта побед с взрослыми коллективами. Может так случиться, что Саутгейт просто упадет в лужу, не справившись с очередной сильной волной критики.

Алан Пардью

Место работы: «Кристал Пэлас»

Вероятность назначения: 45%

Алан Пардью вроде бы больше всех достоин получения работы в сборной Англии. Тренер сделал из «Ньюкасла» крепкий коллектив, удерживая среднюю команду в элите английского футбола. Теперь тоже самое Пардью творит в родном «Кристал Пэлас», хотя здесь дела идут и не так ярко. Алана уважают в английском футбольном мире и с удовольствием примут на работу в сборную. Тренер это давно заслужил.

При этом у Пардью есть один серьезный недостаток именно для тренерской карьеры в национальной команде. Наставнику всегда нужно время, чтобы построить достойный коллектив. В сборной Англии ему не дадут спокойно проверять наработки и что-то там наигрывать. Здесь станут спрашивать результат после каждого матча, а поражениями тренер может испортить не только собственную репутацию, но и оставить фанатов без конкурентоспособной сборной.

Гари Невилл

Место работы: сборная Англии, помощник тренера

Вероятность назначения: 40%

Невилл – самый противоречивый кандидат в нашем списке. Опыт работы Гари в «Валенсии» дал ответы на многие вопросы, но породил собой еще больше негатива. Невилл оказался более пригодным к многомиллионным контрактам на телевидении, чем к настоящей работе в топовом клубе. Гари Невилл «Валенсию» развалил. Работа главным тренером оказалась для бывшего игрока «МЮ» ношей, которую тащить очень тяжело.

Прямо по ходу сезона Невилл делал из «Валенсии» несколько различных вариантов команды, но падал все ниже. Именно эксперименты погубили карьеру Гари в Испании. Однако вряд ли он окончательно отошел от идеи постоянных изменений. Для сборной Англии все выдумки Гари могут оказаться провальными с точки зрения результата, хотя за время работы помощником Ходжсона он уже успел изучить все нравы игроков. Даже если игра при этом будет радовать зрительский глаз, чего с английской командой тоже не было очень давно.

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Брендан Роджерс

Место работы: «Селтик»

Вероятность назначения: 20%

С медийной точки зрения назначение Роджерса выглядело бы очень привлекательным. Тренер постоянно хорошо выглядит на публике, не боится заступаться за собственных футболистов и отвечать за принятые решения. Так было в «Ливерпуле», где его коллектив показывал привлекательный футбол, но не мог ничего выиграть. Единственную реальную возможность победить в Премьер-лиге «Ливерпуль» упустил не только из-за рокового падения Джеррарда, но и из-за странных тактических решений.

Роджерса не назовешь тренером, созданным для больших побед. Ему гораздо удобнее прыгать выше головы со своими подопечными среднего уровня. Но у сборной Англии другие задачи при высоком потенциале. Роман Роджерса с английской командой обречен на громкий провал в тот момент, когда все окончательно поверят в сказку. Самому же Роджерсу лучше всего доказать свою состоятельность в «Селтике», куда он как раз получил назначение. Проиграть шотландский чемпионат, возглавляя такую команду, практически невозможно.

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Эдди Хоу

Место работы: «Борнмут»

Вероятность назначения: 10%

До прошедшего сезона имя наставника «Борнмута» было знакомо лишь людям, досконально изучавшим английский футбол. Эдди Хоу скромно обитал в Чемпионшипе, методично готовя «Борнмут» к выходу в Премьер-лигу. Когда же подготовил, о команде заговорили все. Привлекательный футбол, невиданные ранее таланты и способность обыграть любого – три составляющих коллектива Эдди Хоу, успешно проведшего сезон в высшей английской лиге. Однако клуб «Борнмут» все-таки слабый. До успехов «Лестера» ему пока слишком далеко.

Есть вероятность, что назначение Хоу убьет все перспективы сборной Англии. Тренер не привык работать с футболистами высокого уровня, а потому не будет иметь авторитета в раздевалке. Харизматичные звезды отобьют себе место в составе, заставив забыть даже о подобии конкуренции. Естественно, что и к титулам 38-летний специалист, который еще сам мог бы играть в футбол, национальную команду не приведет. Не дорос еще Хау до таких высот.

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