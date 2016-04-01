Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мужчина дня. Брендан Роджерс – самый стильный тренер мира


    3
    Голосов: 12
    01.04.2016 21:00
    У бывшего наставника «Ливерпуля» пока не получается успешно тренировать. Зато ему удалось ворваться в мир моды и стиля. «Бомбардир» показывает фотографии стильного Роджерса.

    Брендана Роджерса вряд ли можно назвать сильно успешным тренером. Со «Суонси» получилось разработать собственную модель игры, но в «Ливерпуле» почти все планы Роджерса провалились. Сейчас тренер без клуба и не особенно стремится продолжать карьеру. Однако он по-прежнему радует мир своим видом, нередко появляясь стильно одетым в общественных местах. Одевается Роджерс действительно хорошо, а потому и смотреть на него приятно.

    Видео дня. Роналду отплясывает тверк на тренировке

    Видео дня. Эпичная игра в касание от «Баварии»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Star, Express, 163.com, BelfastLive, Yahoo, Twitter, Mirror
    Рейтинг: 3 Голосов: 12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 2 апреля 2016, 18:22

      У него молодая подружка(возможна уже и жена). Не малой степени это и влияет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      latka1 2 апреля 2016, 18:01

      Стильный:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      SAPOGSAPOG 1 апреля 2016, 22:25

      http://bombardir.ru/posts/625

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11