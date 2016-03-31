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    Видео дня. Эпичная игра в касание от «Баварии»


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    Голосов: 0
    31.03.2016 15:33
    Гвардиола должен быть в восторге – его парни почти достигли совершенства. Минуту «Бавария» реактивно катает мяч, а Рибери и Лам показывают хай-класс. Попробуйте уследить.

    Перепас игроков на тренировке «Баварии», в число которых вошли Филипп Лам и Франк Рибери, безусловно, порадует Хосепа Гвардиолу – парни почти целую минуту гоняли мяч между собой в одно касание, не давая никакой возможности двум несчастным, оказавшимся в центре круга, прервать хоть одну передачу.

    Вот так серьезно команда готовится к матчу против «Айнтрахта» – предпоследней команды Бундеслиги. Игра состоится в субботу, 2 апреля (начало – в 16:30 по Москве).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: static.sify.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +82

      KELT88 1 апреля 2016, 09:07

      неплохо так))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 31 марта 2016, 17:31

      Видео заблочили

      0
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