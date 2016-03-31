Видео дня. Эпичная игра в касание от «Баварии»

Гвардиола должен быть в восторге – его парни почти достигли совершенства. Минуту «Бавария» реактивно катает мяч, а Рибери и Лам показывают хай-класс. Попробуйте уследить.

Перепас игроков на тренировке «Баварии», в число которых вошли Филипп Лам и Франк Рибери, безусловно, порадует Хосепа Гвардиолу – парни почти целую минуту гоняли мяч между собой в одно касание, не давая никакой возможности двум несчастным, оказавшимся в центре круга, прервать хоть одну передачу.

Вот так серьезно команда готовится к матчу против «Айнтрахта» – предпоследней команды Бундеслиги. Игра состоится в субботу, 2 апреля (начало – в 16:30 по Москве).