Игрок «Манчестер Сити» рассказал, на каком языке говорит с Хусановым

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи заявил, что общается с новичком команды Абдукодиром Хусановым на английском языке.
Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Хусанов не знает английский.
«Он говорит, что понимает английский лучше, чем французский, поэтому я общаюсь с ним по-английски. Думаю, он улучшит свой английский – это особенно важно для центральных защитников. Он многое понимает, но пока не может доносить свои мысли. Скоро всe изменится», – сказал Аканджи.
- Хусанов перешел в «Сити» из «Ланса» 20 января за 50 млн евро.
- 20-летний защитник из Узбекистана привез гол в своем дебютном матче за клуб против «Челси».
Источник: City Report