Игрок «Манчестер Сити» рассказал, на каком языке говорит с Хусановым

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи заявил, что общается с новичком команды Абдукодиром Хусановым на английском языке.

Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что Хусанов не знает английский.

«Он говорит, что понимает английский лучше, чем французский, поэтому я общаюсь с ним по-английски. Думаю, он улучшит свой английский – это особенно важно для центральных защитников. Он многое понимает, но пока не может доносить свои мысли. Скоро всe изменится», – сказал Аканджи.