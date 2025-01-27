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  • Гвардиола признал, что допустил ошибку, выпустив Хусанова с «Челси»

Гвардиола признал, что допустил ошибку, выпустив Хусанова с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о дебюте Абдукодира Хусанова в матче с «Челси». Защитник из Узбекистана ошибся на 3-й минуте, позволив забить Нони Мадуэке. На 4-й минуте он получил желтую карточку.

«Хусанов не должен был играть, нужно время. Это непросто – сыграть с «Челси» в АПЛ, приехав в новую страну, не особо пообщавшись с одноклубниками, без тренировок, пытаясь понять наши требования.

Нелегко начинать так, как получилось. Представьте, если бы нам всем пришлось пережить то, что пережил Хусанов!» – сказал Гвардиола.

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Источник: сайт «Манчестер Сити»

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