Ловчев – о Черчесове: «В РПЛ везут таких тренеров, как Абаскаль, Тедеско, за которого выступала известная дамочка»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

– Не вижу ничего сверхъестественного в результатах Черчесова со сборной Казахстана. Команда проигрывала и с другими тренерами. Насколько я знаю, Черчесов затеял перестройку в сборной. Станислав Саламович уже доказывал, что он хороший тренер. Тут все просто: результата нет – до свидания.

Все руководители клубов и сборных на место тренера ищут старика Хоттабыча, который вытащит какой‑то волос из бороды и начнет всех обыгрывать. Не нахожу ничего странного в том, что Черчесов разошелся со сборной Казахстана. Он не держится на одном месте, чтобы получать деньги. Видимо, у него есть какие‑то предложения.

– Черчесов найдет работу в РПЛ?

– Не знаю. Иногда к нам везут таких тренеров, как Абаскаль, по которому всегда проходится Сашка Мостовой. Был еще Тедеско, за которого выступала одна известная вам дамочка. Сейчас, когда его уволили из сборной Бельгии, она молчит. Я уверен, что Черчесов найдет работу.