ЦСКА объявил о снятии трансферного бана

ЦСКА заявил, что ФИФА сняла трансферный бан с клуба после того, как «Херенвен» получил последний транш от клуба за переход вингера Чидеры Эджуке, который состоялся летом 2020 года.

«ПФК ЦСКА может регистрировать новичков в зимнее трансферное окно, которое открыто в РПЛ до 20 февраля.

ФИФА оперативно рассмотрела ходатайство «Херенвена» после погашения долга и уведомила о РФС о снятии бана. Ранее Министерством финансов Нидерландов была согласована схема платежа «Херенвену», которая устроила все стороны процесса.

В соответствии с договоренностями между клубами, бан был снят сразу после получения «Херенвеном» денежных средств от Виктора Давилы.

Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.

ПФК ЦСКА, в свою очередь, ожидает последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», должным нам за трансфер Николы Влашича», – говорится в сообщении ЦСКА.