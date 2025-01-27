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ЦСКА объявил о снятии трансферного бана

ЦСКА заявил, что ФИФА сняла трансферный бан с клуба после того, как «Херенвен» получил последний транш от клуба за переход вингера Чидеры Эджуке, который состоялся летом 2020 года.

«ПФК ЦСКА может регистрировать новичков в зимнее трансферное окно, которое открыто в РПЛ до 20 февраля.

ФИФА оперативно рассмотрела ходатайство «Херенвена» после погашения долга и уведомила о РФС о снятии бана. Ранее Министерством финансов Нидерландов была согласована схема платежа «Херенвену», которая устроила все стороны процесса.

В соответствии с договоренностями между клубами, бан был снят сразу после получения «Херенвеном» денежных средств от Виктора Давилы.

Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьезно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчетов.

ПФК ЦСКА, в свою очередь, ожидает последовательного подхода CAS и ФИФА по делу с «Вест Хэмом», должным нам за трансфер Николы Влашича», – говорится в сообщении ЦСКА.

  • Часть суммы в «Херенвен» перевел экс-игрок московской команды Виктор Давила, чтобы косвенно выполнить непогашенное обязательство перед красно-синими. Сообщалось, что 27-летний чилиец заплатил 3,1 миллиона евро.
  • Полузащитник Никола Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм» 31 августа 2021 года.

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Источник: официальный сайт ЦСКА

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Комментарии (4)
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bset
1737991707
Осталось понять теперь, когда будут деньги за Влашича
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Интерес
1737995969
ОТвет будет привычным :Это другое...Или глухое молчание.
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Marshall1956
1737996380
Еще интересная вещь кто будет возмещать убытки от разрыва игроками контракта?
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САНЁК17
1737999328
Теперь табуна можно пополнять молодыми поними
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