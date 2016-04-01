Мужчина дня. Брендан Роджерс – самый стильный тренер мира

Брендана Роджерса вряд ли можно назвать сильно успешным тренером. Со «Суонси» получилось разработать собственную модель игры, но в «Ливерпуле» почти все планы Роджерса провалились. Сейчас тренер без клуба и не особенно стремится продолжать карьеру. Однако он по-прежнему радует мир своим видом, нередко появляясь стильно одетым в общественных местах. Одевается Роджерс действительно хорошо, а потому и смотреть на него приятно.

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