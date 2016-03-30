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    Видео дня. Роналду отплясывает тверк на тренировке


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    Голосов: 0
    30.03.2016 18:29
    Хороший повод для хейтеров Роналду и возможность его фанатам удивиться, как хорошо у него с чувством юмора. «Бомбардир» показывает, как португалец танцует на тренировке тверк. Или что-то такое.

    Кто-то умудрился подловить Криштиану на тренировке сборной Португалии и тайком заснять игрока отплясывающим на радость партнерам (и особенно Рикарду Куарежмы, новую прическу которого Роналду так тщательно изучал пару дней назад). В итоге португалец засветил это видео в собственном Instagram.

    Неделю назад в Лондоне известная певица Адель неожиданно исполнила танец тверк прямо на сцене, теперь же ее примеру последовал и самый узнаваемый футболист мира. Партнеры порыв не поддержали, а зря. Ах да, возможно не все из вас знают, что же именно такое «тверк», который также известен под названием «бути дэнс» (booty dance). Во время этого танца совершаются движения ягодиц, бедер, живота и рук, а другие части тела остаются неподвижными. А вообще, его просто называют «танцем попой» без всякого стеснения.

    Именно это и исполнил Криштиану на своей тренировке на радость, в основном, женской аудитории «Бомбардира». Между прочим, в конце прошлого года игрок уже обратил внимание на российскую тверк-танцовщицу, вступив с ней в переписку. Почему бы теперь не попробовать и самому.

    text

    Видео опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: sportskeeda.com
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 2 апреля 2016, 18:25

      Он показывает как будет делать Барсу завтра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 31 марта 2016, 13:15

      Анимированные гифы мешают читать текст. На каком-то сайте видел, что анимация начинается только при наведении мыши - это гораздо более удачный вариант.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Iskhont 31 марта 2016, 08:40

      Тверк? Загуглите, что такое реггетон, парни. Парный, обязательно. Потом скажете, что не хотите также, ок? Жертвы пропаганды, блин...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      tired_man72 31 марта 2016, 02:38

      как это развидеть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 30 марта 2016, 21:19

      Теперь любое подергивание тазом - тверк? Башкой поехали со своими тверками ссаными.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 30 марта 2016, 19:58

      Видео дня??? 100% Роналду проплатил...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Igil777 30 марта 2016, 18:44

      ну пздц теперь. Напишите, что он педик и что это вообще стриптиз

      2
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