Фигуристка Медведева сыграет за «Динамо» в товарищеском матче

Известная российская фигуристка Евгения Медведева сыграет за «Динамо» в товарищеском матче с медиаклубом «Амкал».

«Евгения Медведева, как и [актер] Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала» в составе бело-голубых 17 ноября. Помимо выхода на поле селебрити, мы организуем топовое шоу, которое будет длиться, по сути, на протяжении всего матча, с выступлением артистов, например, OG Buda, и диджей-сетами.

От «Амкала» ожидаем серьезного противостояния на поле в игре с основным составом «Динамо», – сообщили в пресс-службе московского клуба..

Игра пройдет 17 ноября на «ВТБ-Арене» и начнется в 17:00 мск.

В 2022 году «Динамо» также играло товарищеский матч с «Амкалом» и победило со счетом 5:0. Победный гол в составе бело-голубых забил хоккеист Александр Овечкин.

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