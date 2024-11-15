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    • Фигуристка Медведева сыграет за «Динамо» в товарищеском матче

    Фигуристка Медведева сыграет за «Динамо» в товарищеском матче

    Известная российская фигуристка Евгения Медведева сыграет за «Динамо» в товарищеском матче с медиаклубом «Амкал».

    «Евгения Медведева, как и [актер] Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче «Динамо» против «Амкала» в составе бело-голубых 17 ноября. Помимо выхода на поле селебрити, мы организуем топовое шоу, которое будет длиться, по сути, на протяжении всего матча, с выступлением артистов, например, OG Buda, и диджей-сетами.

    От «Амкала» ожидаем серьезного противостояния на поле в игре с основным составом «Динамо», – сообщили в пресс-службе московского клуба..

    • Игра пройдет 17 ноября на «ВТБ-Арене» и начнется в 17:00 мск.
    • В 2022 году «Динамо» также играло товарищеский матч с «Амкалом» и победило со счетом 5:0. Победный гол в составе бело-голубых забил хоккеист Александр Овечкин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии (7)
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    The only one
    1731660009
    Пир во время чумы...
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    Давид59
    1731660216
    Ну вот, жизнь налаживается. И болельщики вновь заполнят трибуны. Это у них там ЛЧ, ЛЕ и прочие ЧМ и ЧЕ. А у нас куда интереснее.
    Ответить
    biber.ru
    1731662856
    Огнями яркими арена засияет! Московский цирк нас в гости приглашает!
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    ...уефан
    1731663798
    ...когда коту делать нехер... Ну, и далее по тексту...
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    яцык
    1731665183
    ну зачем эта хрень?
    Ответить
    Рыло свина
    1731669482
    Причём здесь футбол?
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