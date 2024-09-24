Кавазашвили резко отреагировал на предложение Платини играть 10 на 10

Бывший вратарь «Зенита», «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предложение Мишеля Платини изменить правила футбола, сократив количество игроков на поле у одной команды до 10 человек.

«Можно и 5 на 5 играть. Он не предложил ещe и это, случайно? Не предложил новую схему играть руками и ногами, можно много чего предложить.

Я просто удивляюсь, если это действительно правда, но такой величайший Платини такую ***** (чушь) не должен предлагать», – сказал Кавазашвили.