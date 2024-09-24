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    • Кавазашвили резко отреагировал на предложение Платини играть 10 на 10

    Кавазашвили резко отреагировал на предложение Платини играть 10 на 10

    Бывший вратарь «Зенита», «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предложение Мишеля Платини изменить правила футбола, сократив количество игроков на поле у одной команды до 10 человек.

    «Можно и 5 на 5 играть. Он не предложил ещe и это, случайно? Не предложил новую схему играть руками и ногами, можно много чего предложить.

    Я просто удивляюсь, если это действительно правда, но такой величайший Платини такую ***** (чушь) не должен предлагать», – сказал Кавазашвили.

    • Ранее экс-глава УЕФА Платини предложил играть вдесятером, освободив пространство на поле, чтобы футбол стал зрелищнее.
    • Француз является обладателем трех «Золотых мячей», чемпионом Европы в составе национальной команды и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе «Ювентуса».

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    24.09.2024 09:47
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1727164823
    лучше 50х50. и поле раскрасить в зелёно-желтые клеточки...
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    sined1951
    1727182101
    Изменять численность футболистов на поле не стоит. Двигаться надо в изменении правил игры. В последнее время очень много играют руками, бесконечные задержки игроков при выходе в атаку, ручные "шлагбаумы" при угловых и штрафных, что способствует затяжке времени и понижению темпа игры. К этим вопросам следует подходить жестче.
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