Кавазашвили резко отреагировал на предложение Платини играть 10 на 10

Бывший вратарь «Зенита», «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал предложение Мишеля Платини изменить правила футбола, сократив количество игроков на поле у одной команды до 10 человек.
«Можно и 5 на 5 играть. Он не предложил ещe и это, случайно? Не предложил новую схему играть руками и ногами, можно много чего предложить.
Я просто удивляюсь, если это действительно правда, но такой величайший Платини такую ***** (чушь) не должен предлагать», – сказал Кавазашвили.
- Ранее экс-глава УЕФА Платини предложил играть вдесятером, освободив пространство на поле, чтобы футбол стал зрелищнее.
- Француз является обладателем трех «Золотых мячей», чемпионом Европы в составе национальной команды и обладателем Кубка европейских чемпионов в составе «Ювентуса».