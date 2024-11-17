«Динамо» оплатит лечение футболисту «Амкала», получившему тяжелую травму

«Динамо» объявило, что возьмeт на себя лечение и окажет необходимую помощь нападающему «Амкала» Степану Костюкову, получившему открытый перелом ноги в товарищеском матче команд.

«Стeпа Костюков получил серьeзную травму в эпизоде у наших ворот.

«Динамо» возьмeт на себя лечение и окажет необходимую помощь.

Желаем игроку «Амкала» сил и скорейшего восстановления», – говорится в сообщении «Динамо».

В первом тайме матча Костюков вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади. Арбитр назначил 11-метровый удар.

После столкновения 25-летнему Костюкову потребовалась помощь, он смог покинуть поле только на носилках. Его забрала реанимационная бригада.

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