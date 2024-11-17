Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • «Динамо» оплатит лечение футболисту «Амкала», получившему тяжелую травму

    «Динамо» оплатит лечение футболисту «Амкала», получившему тяжелую травму

    «Динамо» объявило, что возьмeт на себя лечение и окажет необходимую помощь нападающему «Амкала» Степану Костюкову, получившему открытый перелом ноги в товарищеском матче команд.

    «Стeпа Костюков получил серьeзную травму в эпизоде у наших ворот.

    «Динамо» возьмeт на себя лечение и окажет необходимую помощь.

    Желаем игроку «Амкала» сил и скорейшего восстановления», – говорится в сообщении «Динамо».

    • В первом тайме матча Костюков вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади. Арбитр назначил 11-метровый удар.
    • После столкновения 25-летнему Костюкову потребовалась помощь, он смог покинуть поле только на носилках. Его забрала реанимационная бригада.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Определен диагноз Костюкова – игрок «Амкала» получил тяжелую травму с «Динамо» 1
    Дзюба поддержал игрока «Амкала», получившего тяжелую травму 2
    Игрок «Амкала» получил открытый перелом ноги в матче с «Динамо» 26
    Источник: телеграм-канал ФК «Динамо» Москва

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2024 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Питерский князь
    1731859422
    Молодцы! Вот бы ещё и срамтак оплачивал своим болельщикам проктолога. :)))
    Ответить
    DMитрий
    1731859720
    Респект!
    Ответить
    KPCC-SPB
    1731860909
    динамики костоломы, за такое дискалифицировать надо пожизненно
    Ответить
    Cleaner
    1731863240
    Завершение карьеры...(((
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 