Три легионера «Зенита» пропустят матч с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Густаво Мантуан, Матео Кассьерра и Вендел не сыграют в товарищеском матче с «Фенербахче» из‑за травм.

– В каком составе команда полетит в Стамбул?

– Летим без группы травмированных, в которую входят Вендел, Мантуан, Кассьерра – у некоторых из них микротравмы. Всего с учетом сборников порядка 12 человек останется дома. С другой стороны, возьмем целую группу молодых игроков. Кто‑то точно сыграет, посмотрим, кто насколько будет готов.

– Можно ли считать матч с «Фенербахче» сродни 1/4 финала Лиги чемпионов?

– Нельзя, конечно. Команды готовятся к нему в тех составах, какими располагают на данный момент. Это будет просто интересный матч, в котором можно дать возможность проявить себя тем, кто не всегда получает игровую практику.

Игра «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 15 ноября в Стамбуле и начнется в 20:00 мск.

Команда Жозе Моуринью занимает второе место в чемпионате Турции с 26 очками после 11 матчей.

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