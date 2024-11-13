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    Три легионера «Зенита» пропустят матч с «Фенербахче»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что Густаво Мантуан, Матео Кассьерра и Вендел не сыграют в товарищеском матче с «Фенербахче» из‑за травм.

    – В каком составе команда полетит в Стамбул?

    – Летим без группы травмированных, в которую входят Вендел, Мантуан, Кассьерра – у некоторых из них микротравмы. Всего с учетом сборников порядка 12 человек останется дома. С другой стороны, возьмем целую группу молодых игроков. Кто‑то точно сыграет, посмотрим, кто насколько будет готов.

    – Можно ли считать матч с «Фенербахче» сродни 1/4 финала Лиги чемпионов?

    – Нельзя, конечно. Команды готовятся к нему в тех составах, какими располагают на данный момент. Это будет просто интересный матч, в котором можно дать возможность проявить себя тем, кто не всегда получает игровую практику.

    • Игра «Фенербахче» – «Зенит» пройдет 15 ноября в Стамбуле и начнется в 20:00 мск.
    • Команда Жозе Моуринью занимает второе место в чемпионате Турции с 26 очками после 11 матчей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Давид59
    1731495304
    Ну на МатчТВ точно назовут игру "сродни ЛЧ". Все упорно делают вид, что всё нормально
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    andr45
    1731501946
    Всегда считал, считаю и буду считать, что все эти отбросы человечества с Матч ТВ к тому же и законченные идиоты)
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