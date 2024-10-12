Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Войводиной»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ожидает, что увидит много голов в товарищеском матче петербургской команды с «Войводиной».

«Думаю, будет много голов. Соперник полегче, чем «Црвена Звезда».

«Зениту» эта игра пойдет на пользу. Это будет дополнительная игровая практика. Тем более, не так много игроков уехали в сборные», – сказал Аршавин.