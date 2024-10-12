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    • Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Войводиной»

    Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Войводиной»

    Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ожидает, что увидит много голов в товарищеском матче петербургской команды с «Войводиной».

    «Думаю, будет много голов. Соперник полегче, чем «Црвена Звезда».

    «Зениту» эта игра пойдет на пользу. Это будет дополнительная игровая практика. Тем более, не так много игроков уехали в сборные», – сказал Аршавин.

    • Матч «Зенит» – «Войводина» пройдет в субботу, 12 октября, на «Газпром Арене». Игра начнется в 19:00 мск.
    • «Зенит» после 11 туров занимает 3-е место в РПЛ. «Войводина» после 11 туров занимает 8-ю позицию в чемпионате Сербии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728721252
    Мёртвому припарка.Тут всё зависит от тех,кто вернётся из сборных за пределами возлюбленного Отечества.В разобранном состоянии-будет отрыв двух лидеров от бывшего гегемона.Хотя...в "Краснодаре" будет такая же проблема.Так что у отечественного"Локомотива" будет шанс даже немного вырваться вперёд.Но это всё предположения,остальное увидим на поле,
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    fakeid
    1728721621
    откуда вообще этот матч взялся? ни анонса, ничего, только сейчас узнал, что играем с ними сегодня. как-то быстро всё порешали. учись, сборная!
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