Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Войводиной»

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ожидает, что увидит много голов в товарищеском матче петербургской команды с «Войводиной».
«Думаю, будет много голов. Соперник полегче, чем «Црвена Звезда».
«Зениту» эта игра пойдет на пользу. Это будет дополнительная игровая практика. Тем более, не так много игроков уехали в сборные», – сказал Аршавин.
- Матч «Зенит» – «Войводина» пройдет в субботу, 12 октября, на «Газпром Арене». Игра начнется в 19:00 мск.
- «Зенит» после 11 туров занимает 3-е место в РПЛ. «Войводина» после 11 туров занимает 8-ю позицию в чемпионате Сербии.