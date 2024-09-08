Семак сказал, как Соболев смотрелся в дебютном матче за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о товарищеском матче с «Кайратом» (4:3) в Алматы и дебюте за команду форварда Александра Соболева.

– Интересный матч, было много моментов и забитых мячей, то, что любят болельщики, которых для товарищеского матча пришло довольно много. Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику.

– Как оцените дебют Александра Соболева?

– Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно.