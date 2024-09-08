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    • Семак сказал, как Соболев смотрелся в дебютном матче за «Зенит»

    Семак сказал, как Соболев смотрелся в дебютном матче за «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о товарищеском матче с «Кайратом» (4:3) в Алматы и дебюте за команду форварда Александра Соболева.

    – Интересный матч, было много моментов и забитых мячей, то, что любят болельщики, которых для товарищеского матча пришло довольно много. Эта игра полезна для тех, кто меньше получает игровую практику.

    – Как оцените дебют Александра Соболева?

    – Хорошо. В первые 20 минут ему было тяжеловато, долго входил в игру, сказывается отсутствие игровой практики, но вообще смотрелся хорошо и полезно.

    • Соболев вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.
    • Болельщики «Зенита» по ходу встречи скандировали оскорбления в адрес бывшего форварда «Спартака».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.09.2024 19:59
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    Комментарии (6)
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    Гор--google
    1725815003
    Миллер что то маленький спич придумал для маленького тренерка.
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    TIMOTHY
    1725815104
    Полезно)
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    Спартачище
    1725815779
    симак уже рад победе в товарняке. В офиц матчах все химки да акроны
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    Конопляных дел мастер
    1725817508
    Можно сказать голевая передача. Это от его удара головой, вратарь отбил под ноги Кассьерре.
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    Myasko
    1725820318
    Вообще никакой
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