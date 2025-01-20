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    • «Зенит» сыграет с 64-й сборной в рейтинге ФИФА и участником Лиги конференций

    «Зенит» сыграет с 64-й сборной в рейтинге ФИФА и участником Лиги конференций

    Определены даты и время товарищеских матчей «Зенита» на тренировочном сборе в Катаре.

    24 января петербуржцы сыграют со сборной Иордании, которая занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

    Следующим соперником «Зенита» станет лидер текущего сезона чемпионата Армении «Ноа». Игра пройдет 27 января и начнется в 17:30.

    Обе игры покажет «Матч ТВ».

    • Иордания была серебряным призером Кубка Азии-2023.
    • «Зенит» дважды встречался с «Ноа» в товарищеских матчах на зимних сборах. Первый матч завершился победой петербуржцев – 3:0, второй – вничью 0:0.
    • Клуб из Армении в этом сезоне пробился в общий этап Лиги конференций, где занял 31-е место, набрав 4 очка в 6 матчах.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    20.01.2025 14:34
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1737386441
    статусная команда не поспоришь
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