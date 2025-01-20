«Зенит» сыграет с 64-й сборной в рейтинге ФИФА и участником Лиги конференций

Определены даты и время товарищеских матчей «Зенита» на тренировочном сборе в Катаре.

24 января петербуржцы сыграют со сборной Иордании, которая занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Следующим соперником «Зенита» станет лидер текущего сезона чемпионата Армении «Ноа». Игра пройдет 27 января и начнется в 17:30.

Обе игры покажет «Матч ТВ».