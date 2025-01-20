«Зенит» сыграет с 64-й сборной в рейтинге ФИФА и участником Лиги конференций

Определены даты и время товарищеских матчей «Зенита» на тренировочном сборе в Катаре.
24 января петербуржцы сыграют со сборной Иордании, которая занимает 64-е место в рейтинге ФИФА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Следующим соперником «Зенита» станет лидер текущего сезона чемпионата Армении «Ноа». Игра пройдет 27 января и начнется в 17:30.
Обе игры покажет «Матч ТВ».
- Иордания была серебряным призером Кубка Азии-2023.
- «Зенит» дважды встречался с «Ноа» в товарищеских матчах на зимних сборах. Первый матч завершился победой петербуржцев – 3:0, второй – вничью 0:0.
- Клуб из Армении в этом сезоне пробился в общий этап Лиги конференций, где занял 31-е место, набрав 4 очка в 6 матчах.