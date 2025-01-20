Товарищеский матч. «Спартак» вел 3:0 против клуба Первой лиги, но упустил победу (3:3)

«Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» – 3:3.

Игра проходила в Белеке в закрытом режиме.

Авторы голов у «Спартака» сначала не назывались, но затем их имена обнародовал клуб – это Манфред Угальде, Маркиньос и Наиль Умяров. Официальный сайт красно-белых сообщает, что во второй половине тренерский штаб красно-белых предоставил практику молодым игрокам из «Спартака-2».

У клуба Первой лиги один из мячей забил Никита Никифоров, а еще два на счету неназванного игрока, находящегося на просмотре.

Товарищеский матч

Спартак (Москва) – Черноморец (Новороссийск) – 3:3 (3:0)

Голы: 1:0 – Угальде, 19; 2:0 – Маркиньос, 27; 3:0 – Умяров, 40; 3:1 – Никифоров, 60; 3:2 – игрок на просмотре, 75; 3:3 – игрок на просмотре, 80.

По данным официального сайта «Черноморца» голы москвичей были забиты на 12-й, 21-й и 43-й минутах, а у новороссийцев – на 55-й, 60-й и 65-й.

Календарь товарищеских матчей

Результаты товарищеских матчей