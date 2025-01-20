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    • Товарищеский матч. «Спартак» вел 3:0 против клуба Первой лиги, но упустил победу (3:3)

    Товарищеский матч. «Спартак» вел 3:0 против клуба Первой лиги, но упустил победу (3:3)

    «Спартак» в товарищеском матче сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» – 3:3.

    Игра проходила в Белеке в закрытом режиме.

    Авторы голов у «Спартака» сначала не назывались, но затем их имена обнародовал клуб – это Манфред Угальде, Маркиньос и Наиль Умяров. Официальный сайт красно-белых сообщает, что во второй половине тренерский штаб красно-белых предоставил практику молодым игрокам из «Спартака-2».

    У клуба Первой лиги один из мячей забил Никита Никифоров, а еще два на счету неназванного игрока, находящегося на просмотре.

    Товарищеский матч

    Спартак (Москва) – Черноморец (Новороссийск) – 3:3 (3:0)

    Голы: 1:0 – Угальде, 19; 2:0 – Маркиньос, 27; 3:0 – Умяров, 40; 3:1 – Никифоров, 60; 3:2 – игрок на просмотре, 75; 3:3 – игрок на просмотре, 80.

    По данным официального сайта «Черноморца» голы москвичей были забиты на 12-й, 21-й и 43-й минутах, а у новороссийцев – на 55-й, 60-й и 65-й.

    Календарь товарищеских матчей

    Результаты товарищеских матчей

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.01.2025 12:40
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    Комментарии (17)
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    ...короче
    1737367942
    ...секретный матч! Счёт, чудом удалось слить в СМИ)...
    Ответить
    Цугундeр
    1737368072
    Суеверные какие..)) Дубль сделал Угальде, один гол забил Мартинс.
    Ответить
    Foxitkuban
    1737370205
    Не достойно
    Ответить
    The only one
    1737371165
    Это был засекреченный Черноморец нового образца. На следующий сезон войдёт в РПЛ и станет чемпионом.
    Ответить
    Каратель помойников
    1737376842
    Нормалек.играют и опытные и молодых подтягивают.норм всё.успехов в работе!
    Ответить
    zigbert
    1737377340
    Обычный товарняк. Ничего удивительного и наводящего на серьезные размышления.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1737386196
    Позор позорный Спартак
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    alefreddy
    1737386309
    во втором расслабилась молодежка
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    ZeBolotny
    1737394960
    Потому что "Черноморец" - это сила!!!
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    WE ARE FOR PETER
    1737408948
    По игре вообще-то Спартак отскочил
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