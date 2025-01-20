Селихов пропустил матч «Спартака» с «Черноморцем»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов, который может покинуть клуб, не принимал участие в сегодняшнем контрольном матче команды против «Черноморца» (3:3).

Игру в воротах красно-белых начинал Александр Максименко, потом вышел Александр Довбня, а заканчивал встречу Илья Тихомиров.