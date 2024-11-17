Игрок «Амкала» получил открытый перелом ноги в матче с «Динамо»

Нападающий «Амкала» Степан Костюков получил открытый перелом ноги в товарищеском матче с «Динамо».

На 15-й минуте он вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади. Арбитр назначил 11-метровый удар.

После столкновения 25-летнему Костюкову потребовалась помощь, он смог покинуть поле только на носилках. Его забрала реанимационная бригада.

«Информация от Алексея, моего коллеги из «Амкала»: перелом открытый. Кровотечение, сильнейшая боль. По срокам тогда сложно что-то сказать, но я бы меньше 3-4 месяцев не дал, скорее сильно больше», – написал бывший врач «Амкала» Артем Рыженко.

Товарищеский матч проходит в Москве на «ВТБ Арене». Сейчас «Амкал» ведет со счетом 3:2.

Костюков в прошлом выступал за молодежную команду «Тосно», «Строгино», липецкий «Металлург», владимирское «Торпедо», «Черноморец» и «Сахалинец».

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