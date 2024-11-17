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    • Игрок «Амкала» получил открытый перелом ноги в матче с «Динамо»

    Игрок «Амкала» получил открытый перелом ноги в матче с «Динамо»

    Нападающий «Амкала» Степан Костюков получил открытый перелом ноги в товарищеском матче с «Динамо».

    На 15-й минуте он вышел один на один с вратарем Андреем Кудравцом и был сбит им в штрафной площади. Арбитр назначил 11-метровый удар.

    После столкновения 25-летнему Костюкову потребовалась помощь, он смог покинуть поле только на носилках. Его забрала реанимационная бригада.

    «Информация от Алексея, моего коллеги из «Амкала»: перелом открытый. Кровотечение, сильнейшая боль. По срокам тогда сложно что-то сказать, но я бы меньше 3-4 месяцев не дал, скорее сильно больше», – написал бывший врач «Амкала» Артем Рыженко.

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    Источник: телеграм-канал «Артём Рыженко|Спортивная Медицина»

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    17.11.2024 18:20
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    Комментарии (26)
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    Питерский князь
    1731859004
    Жесткач, прям как спартача80 и номэда в детстве головой уронили.
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    Айболид
    1731859171
    Это конечно лютый п-ц .С футболом наверно можно уже попрощаться .
    Ответить
    Desma
    1731859617
    Жуть.........нервным смотреть строго воспрещается............ Стёпа держись!!!!!
    Ответить
    DMитрий
    1731859659
    В пот бросает от таких кадров.
    Ответить
    neim
    1731860213
    Вот на хрена такие матчи, без рук без ног остаться за ни понюшку табака ? О чем люди думают ?
    Ответить
    k611
    1731860642
    Ужас. Главное чтобы нормально срослось, без осложнений. Здоровья игроку!
    Ответить
    шахта Заполярная
    1731862823
    Даже смотреть страшно, хотя я разного повидал работая на шахте. Здоровья парню
    Ответить
    alex1951
    1731866367
    Давно такого не бывало......Ну теперь мои динами раскошеляться на его семью! Ибо факт признанный!
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731866687
    Да уж, костоломы как всегда, даже в товорняках ломают игроков
    Ответить
    Январь 59
    1731866720
    Страшно смотреть, Дай Бог что бы все кости срослось. Дай Бог Зодоровья игроку.
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