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    Стало известно, когда Глушенков вернется в состав «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий Максим Глушенков может сыграть в товарищеском матче с «Фенербахче».

    – Серьезная ли травма у Мантуана? Что показало обследование?

    – У Вендела, Мантуана и Кассьерры небольшие повреждения. Мы рассчитываем, что они восстановятся к возобновлению чемпионата.

    – Как обстоят дела с восстановлением Глушенкова?

    – Глушенков с нами полетит. Он начинает тренироваться в основной группе. Возможно, он получит игровое время. Сейчас думаем как раз над этим.

    • Петербургский клуб 7 октября сообщил, что Глушенков пропустит около четырех недель из‑за повреждения мышц задней поверхности бедра.
    • Игра «Фенербахче» – «Зенит» пройдет в пятницу 15 ноября в Стамбуле и начнется в 20:00 мск.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    Питерский князь
    1731493038
    Наконец-то Глушенков вернётся. Если темпы своей игры оставит, будет лучшим бомбардиром.
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1731499774
    ФК ГазпромФламенго разбирается в бразильском футболе
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