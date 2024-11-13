Стало известно, когда Глушенков вернется в состав «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что нападающий Максим Глушенков может сыграть в товарищеском матче с «Фенербахче».

– Серьезная ли травма у Мантуана? Что показало обследование?

– У Вендела, Мантуана и Кассьерры небольшие повреждения. Мы рассчитываем, что они восстановятся к возобновлению чемпионата.

– Как обстоят дела с восстановлением Глушенкова?

– Глушенков с нами полетит. Он начинает тренироваться в основной группе. Возможно, он получит игровое время. Сейчас думаем как раз над этим.

Петербургский клуб 7 октября сообщил, что Глушенков пропустит около четырех недель из‑за повреждения мышц задней поверхности бедра.

Игра «Фенербахче» – «Зенит» пройдет в пятницу 15 ноября в Стамбуле и начнется в 20:00 мск.

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