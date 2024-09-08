Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева на матче с «Кайратом»

Поклонники «Зенита», приехавшие на товарищеский матч с «Кайратом» (4:3) в Казахстан, скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего Александра Соболева, сообщает телеграм-канал Ultras Action. В конце августа футболист перешел в петербургский клуб из «Спартака».
27-летний Соболев дебютировал в составе сине-бело-голубых, выйдя на игру в стартовом составе.
- Ранее оскорбительные скандирования в адрес Соболева звучали на матче «Зенит-2» – «Знамя Труда» в рамках Второй лиги Б.
- Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».