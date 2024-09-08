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    Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева на матче с «Кайратом»

    Поклонники «Зенита», приехавшие на товарищеский матч с «Кайратом» (4:3) в Казахстан, скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего Александра Соболева, сообщает телеграм-канал Ultras Action. В конце августа футболист перешел в петербургский клуб из «Спартака».

    27-летний Соболев дебютировал в составе сине-бело-голубых, выйдя на игру в стартовом составе.

    • Ранее оскорбительные скандирования в адрес Соболева звучали на матче «Зенит-2»«Знамя Труда» в рамках Второй лиги Б.
    • Соболев был куплен «Зенитом» у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • Петербургский клуб подписал контракт с игроком по схеме «3+1».

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    Источник: телеграм-канал Ultras Action

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    08.09.2024 19:35
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    Комментарии (40)
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    Спартачище
    1725814197
    Болотный фонад очень послушный, приказы мюллера исполняет беспрекословно. Поэтому для самоуважения немного повякает, а потом кинется послушно лизать соболька
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    Гор--google
    1725814253
    В болотное гавно теперь занырни.Эти чмушники, думал наверное,в десна с тобой теребунькаться будут?Даже у казахов достали,то-ли ещё будет.
    Ответить
    russkiisergei
    1725814270
    так этой крысе и надо
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    ...уефан
    1725814311
    ..."Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе"(с)... Посмотрим, как он свою ношу понесёт)...
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    Ловкий Бубен
    1725814352
    Придурки... это не болельщики, оскорблять своего игрока, скорее всего враньё
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    TIMOTHY
    1725815308
    Дзюбу тоже освистывали!) Игрой докажет что достоин играть в клубе чемпионе то и свистеть будут только отдельные отбитые какие есть везде
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    DOCTOR PENALTY
    1725816455
    Ничего удивительного, всё-таки "культурная столица".
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    slavа0508
    1725816571
    Ну что Санёк получил . что хотел ???Говно оно всегда притягивает к себе говно ...
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    Нуф-Нуф
    1725817353
    Чужой среди чужих, чужой среди своих...
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    Desma
    1725818417
    Кто смотрел игру должен признать, что Соболев отыграл на "хорошо". Ни разу не потерял мяч. Полагаю, что Саня найдёт общий язык с Лусиано. Два рослых нападающих в штрафной площади соперника это будет бомба. Лусиано как будто прибыл в команду не вчера, а отыграл в Зените пару сезонов. Не помню, чтобы так уверенно играл новичок.
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