Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева на матче с «Кайратом»

Поклонники «Зенита», приехавшие на товарищеский матч с «Кайратом» (4:3) в Казахстан, скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего Александра Соболева, сообщает телеграм-канал Ultras Action. В конце августа футболист перешел в петербургский клуб из «Спартака».

27-летний Соболев дебютировал в составе сине-бело-голубых, выйдя на игру в стартовом составе.