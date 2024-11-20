Уругвай подтвердил факт переговоров о матче с Россией

Президент Ассоциации уругвайского футбола Игнасио Алонсо сообщил, что существует устная договоренность о проведении товарищеского матча между сборными Уругвая и России в ноябре 2025 года.

«Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны», – сказал Алонсо.

Уругвай занимает 14-е место в рейтинге ФИФА на данный момент, Россия – 34-е.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Россия в последний раз играла с любой южноамериканской командой на ЧМ-2018. Тогда в соперниках на групповом этапе был тот же Уругвай, который победил со счетом 3:0.

Игра Россия – Парагвай, которая планированась в марте этого года, была отменена.

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