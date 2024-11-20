Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Уругвай подтвердил факт переговоров о матче с Россией

    Президент Ассоциации уругвайского футбола Игнасио Алонсо сообщил, что существует устная договоренность о проведении товарищеского матча между сборными Уругвая и России в ноябре 2025 года.

    «Переговоры с РФС продолжаются. Есть договоренности организовать товарищеский матч сборных Уругвая и России на территории РФ в ноябре следующего года. Однако никакие документы и соглашения не подписаны», – сказал Алонсо.

    • Уругвай занимает 14-е место в рейтинге ФИФА на данный момент, Россия – 34-е.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
    • Россия в последний раз играла с любой южноамериканской командой на ЧМ-2018. Тогда в соперниках на групповом этапе был тот же Уругвай, который победил со счетом 3:0.
    • Игра Россия – Парагвай, которая планированась в марте этого года, была отменена.

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

    Новости по теме
    Смородская назвала лучшего тренера для сборной России
    Дюков высказался о соперниках сборной России
    Реакция Губерниева на антиамериканские кричалки фанатов сборной Сирии: «Они обречены»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2024 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1732099330
    Мы идём по Уругваю,ночь хоть выколи глаза,слышны крики попугаев:Оплатите нам усё...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1732104894
    Вторая десятка рейтинга ФИФА,одна из лучших южноамериканских сборных.Элитный вариант
    Ответить
    zigbert
    1732117006
    Одна из сильнейших сборных Южной Америки, где ничью можно будет считать за успех. Всего две встречи насчитывает это противостояние. Пока у нас побед нет 1:1 и 0:3.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 