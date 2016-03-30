Видео дня. Роналду отплясывает тверк на тренировке

Кто-то умудрился подловить Криштиану на тренировке сборной Португалии и тайком заснять игрока отплясывающим на радость партнерам (и особенно Рикарду Куарежмы, новую прическу которого Роналду так тщательно изучал пару дней назад). В итоге португалец засветил это видео в собственном Instagram.

Неделю назад в Лондоне известная певица Адель неожиданно исполнила танец тверк прямо на сцене, теперь же ее примеру последовал и самый узнаваемый футболист мира. Партнеры порыв не поддержали, а зря. Ах да, возможно не все из вас знают, что же именно такое «тверк», который также известен под названием «бути дэнс» (booty dance). Во время этого танца совершаются движения ягодиц, бедер, живота и рук, а другие части тела остаются неподвижными. А вообще, его просто называют «танцем попой» без всякого стеснения.

Именно это и исполнил Криштиану на своей тренировке на радость, в основном, женской аудитории «Бомбардира». Между прочим, в конце прошлого года игрок уже обратил внимание на российскую тверк-танцовщицу, вступив с ней в переписку. Почему бы теперь не попробовать и самому.