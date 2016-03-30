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Видео дня. Роналду отплясывает тверк на тренировке

Кто-то умудрился подловить Криштиану на тренировке сборной Португалии и тайком заснять игрока отплясывающим на радость партнерам (и особенно Рикарду Куарежмы, новую прическу которого Роналду так тщательно изучал пару дней назад). В итоге португалец засветил это видео в собственном Instagram.

Неделю назад в Лондоне известная певица Адель неожиданно исполнила танец тверк прямо на сцене, теперь же ее примеру последовал и самый узнаваемый футболист мира. Партнеры порыв не поддержали, а зря. Ах да, возможно не все из вас знают, что же именно такое «тверк», который также известен под названием «бути дэнс» (booty dance). Во время этого танца совершаются движения ягодиц, бедер, живота и рук, а другие части тела остаются неподвижными. А вообще, его просто называют «танцем попой» без всякого стеснения.

Именно это и исполнил Криштиану на своей тренировке на радость, в основном, женской аудитории «Бомбардира». Между прочим, в конце прошлого года игрок уже обратил внимание на российскую тверк-танцовщицу, вступив с ней в переписку. Почему бы теперь не попробовать и самому.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (8)
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Igil777
1459352658
ну пздц теперь. Напишите, что он педик и что это вообще стриптиз
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Kybik-Pybik
1459357101
Видео дня??? 100% Роналду проплатил...
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nim-
1459361994
Теперь любое подергивание тазом - тверк? Башкой поехали со своими тверками ссаными.
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tired_man72
1459381099
как это развидеть
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Iskhont
1459402805
Тверк? Загуглите, что такое реггетон, парни. Парный, обязательно. Потом скажете, что не хотите также, ок? Жертвы пропаганды, блин...
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Измайловский Кочегар
1459419345
Анимированные гифы мешают читать текст. На каком-то сайте видел, что анимация начинается только при наведении мыши - это гораздо более удачный вариант.
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Kano
1459610747
Он показывает как будет делать Барсу завтра.
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