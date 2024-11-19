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    Мор сказал, сколько голов Россия забьет Сирии

    Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что сборная России забьет в товарищеском матче с Сирией 4-5 голов.

    «Я рассчитываю, что сборная России забьет четыре‑пять голов.

    Думаю, это произойдет за счет того, что те футболисты, которые, как я предполагаю, будут в стартовом составе и сыграют большую часть матча, не участвовали в одной игре, они целенаправленно готовились к матчу в Волгограде. Они будут свежие, они будут мотивированы, будут полные трибуны.

    Каким может быть стартовый состав? Мы будем много атаковать, нужны атакующие защитники – Горшков и Самошников полностью здесь подходят, они могут бороздить бровку, это футболисты, которые играют на атаку.

    Выбор из центральных защитников – его просто нет, потому что уехал Дивеев. Батраков, хотя он и играл с Брунеем, должен в старте появиться, как и Фомин с Бариновым, которые не играли.

    То же самое касается группы атаки. Тюкавин должен сыграть. Пиняев постоянно играет у Карпина в старте. Плюс Алексей Миранчук, который прилетел из Америки, тоже должен появиться.

    В футболе фарт – важная вещь. И Валерий Георгиевич Карпин, может, и не выпустил бы Батракова на поле в матче с Брунеем, приберег его для Сирии.

    Но помните, что произошло на прошлом сборе, когда Батраков не вышел на поле в первом матче? Игра вторая, с Вьетнамом, сорвалась. И чтобы с игрой в Волгограде всe было в порядке, Батракова и против Брунея еще выпустили», – сказал Мор.

    • Игра Россия – Сирия пройдет 19 ноября в Волгограде и начнется в 19:30 мск.
    • 15 ноября подопечные Валерия Карпина победили Бруней в товарищеском матче со счетом 11:0.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.11.2024 08:30
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    Комментарии (1)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1731996500
    Сирия-это не Бруней, забьют не больше 2-ух голов, и не факт, что выиграют.
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