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  • Титов – о «Спартаке»: «Чемпионство в этом году реально как никогда»

Титов – о «Спартаке»: «Чемпионство в этом году реально как никогда»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что команде нужно усиливаться для борьбы за чемпионский титул.

– Давайте начнем с важного для «Спартака» события этого межсезонья – назначения на должность спортивного директора испанца Фрэнсиса Кахигао...

– Я помню «Спартак» Олега Романцева, и он был как Фергюсон – и главный тренер, и менеджер, и спортивный директор. То есть он подбирал под свой футбол исполнителей, люди играли за ромбик.

Как сегодня это происходит – для меня большая загадка. И я не понимаю, чем занимались те, кто последние 5-7 лет были на посту спортивного директора клуба. Для меня это потемки, скажем так.

Но, как сейчас считается, у человека на этой должности должны быть связи в Европе и во всем мире, и как он собрал команду, так она и будет играть. Так что давайте подождем и посмотрим.

Я знаю, что есть несколько человек на выход из «Спартака», кого-то уже отпустили. И есть те позиции, которые надо усиливать для борьбы за чемпионство. А чемпионство в этом году реально как никогда.

– То есть вы не считаете, что состав «Спартака» сейчас настолько сбалансирован и укомплектован, что этого достаточно для чемпионства?

– В любом случае в каждую большую паузу надо усиливаться. Прошли определенный этап – и видно, какая позиция проседает. Уверен, что и руководители клуба это видят. Так что надо укреплять некоторые позиции.

– Например, в защите?

– Да, и не секрет, что ищут и центрального защитника, и правого защитника. Если пройтись по позициям, то конкуренция всегда идет на пользу. Я надеюсь, что «Спартак» возьмет тех футболистов, которые действительно будут давать результат, и будет конкуренция с теми игроками, которые находятся сегодня в команде.

  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Команда отстает от лидера на 2 очка.
  • Чемпионат России возобновится 28 февраля.

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Источник: «РБ Спорт»

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27.01.2025 17:59
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Комментарии (6)
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7:1
1737991098
верим! особенно в год 100-летия зенита, и полном отсутствии трансферов у спартага! не, ну чемпионы же) и хрюкают ещё)
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alefreddy
1737992782
а про балласт от которого еще больше надо избавляться ни слова
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subbotaspartak
1737994365
газпром в юбилейный сезон купит вся и всех, уже начал...
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a_who
1738004751
Нереально... будут немытых тащить всеми силами
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VPERDIV SPARTAK
1738009279
Романцева вспомнил допинговый) забыл как Романцев назвал тебя материал отработанный) забыл как дисквалифицирован был на ЕК, так вот вы и брали чемпионства с судьями на пару
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VPERDIV SPARTAK
1738009322
Расформировать и все медальки аннулировать и музей закрыть
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