Титов – о «Спартаке»: «Чемпионство в этом году реально как никогда»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что команде нужно усиливаться для борьбы за чемпионский титул.
– Давайте начнем с важного для «Спартака» события этого межсезонья – назначения на должность спортивного директора испанца Фрэнсиса Кахигао...
– Я помню «Спартак» Олега Романцева, и он был как Фергюсон – и главный тренер, и менеджер, и спортивный директор. То есть он подбирал под свой футбол исполнителей, люди играли за ромбик.
Как сегодня это происходит – для меня большая загадка. И я не понимаю, чем занимались те, кто последние 5-7 лет были на посту спортивного директора клуба. Для меня это потемки, скажем так.
Но, как сейчас считается, у человека на этой должности должны быть связи в Европе и во всем мире, и как он собрал команду, так она и будет играть. Так что давайте подождем и посмотрим.
Я знаю, что есть несколько человек на выход из «Спартака», кого-то уже отпустили. И есть те позиции, которые надо усиливать для борьбы за чемпионство. А чемпионство в этом году реально как никогда.
– То есть вы не считаете, что состав «Спартака» сейчас настолько сбалансирован и укомплектован, что этого достаточно для чемпионства?
– В любом случае в каждую большую паузу надо усиливаться. Прошли определенный этап – и видно, какая позиция проседает. Уверен, что и руководители клуба это видят. Так что надо укреплять некоторые позиции.
– Например, в защите?
– Да, и не секрет, что ищут и центрального защитника, и правого защитника. Если пройтись по позициям, то конкуренция всегда идет на пользу. Я надеюсь, что «Спартак» возьмет тех футболистов, которые действительно будут давать результат, и будет конкуренция с теми игроками, которые находятся сегодня в команде.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Команда отстает от лидера на 2 очка.
- Чемпионат России возобновится 28 февраля.