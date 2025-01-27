Титов – о «Спартаке»: «Чемпионство в этом году реально как никогда»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что команде нужно усиливаться для борьбы за чемпионский титул.

– Давайте начнем с важного для «Спартака» события этого межсезонья – назначения на должность спортивного директора испанца Фрэнсиса Кахигао...

– Я помню «Спартак» Олега Романцева, и он был как Фергюсон – и главный тренер, и менеджер, и спортивный директор. То есть он подбирал под свой футбол исполнителей, люди играли за ромбик.

Как сегодня это происходит – для меня большая загадка. И я не понимаю, чем занимались те, кто последние 5-7 лет были на посту спортивного директора клуба. Для меня это потемки, скажем так.

Но, как сейчас считается, у человека на этой должности должны быть связи в Европе и во всем мире, и как он собрал команду, так она и будет играть. Так что давайте подождем и посмотрим.

Я знаю, что есть несколько человек на выход из «Спартака», кого-то уже отпустили. И есть те позиции, которые надо усиливать для борьбы за чемпионство. А чемпионство в этом году реально как никогда.

– То есть вы не считаете, что состав «Спартака» сейчас настолько сбалансирован и укомплектован, что этого достаточно для чемпионства?

– В любом случае в каждую большую паузу надо усиливаться. Прошли определенный этап – и видно, какая позиция проседает. Уверен, что и руководители клуба это видят. Так что надо укреплять некоторые позиции.

– Например, в защите?

– Да, и не секрет, что ищут и центрального защитника, и правого защитника. Если пройтись по позициям, то конкуренция всегда идет на пользу. Я надеюсь, что «Спартак» возьмет тех футболистов, которые действительно будут давать результат, и будет конкуренция с теми игроками, которые находятся сегодня в команде.