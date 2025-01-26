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  • Рабинер пожалел Хусанова после неудачного дебюта за «Манчестер Сити», упомянув Угальде

Рабинер пожалел Хусанова после неудачного дебюта за «Манчестер Сити», упомянув Угальде

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер отреагировал на дебют Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити».

  • Хусанов результативно ошибся на 3-й минуте матча 23-го тура АПЛ против «Челси» (3:1).
  • В начале 2-го тайма Абдукодира заменили.
  • Узбекистанец куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

«Хусанова жалко. Бросили 20-летнего парня с ходу в топку из-за проблем с составом. Сразу под «Челси» – и вот такой старт первой игры.

Но главное, чтобы ему самого себя жалко не стало. Ментально сильные игроки умеют оставить ошибку позади и пойти дальше. По ходу тайма вроде освоился, но и «Челси» на него давить перестал.

По первой игре никогда о футболисте судить нельзя. Да даже и по первому полугодию. Посмотрите на Угальде в «Спартаке», Кассьерру в «Зените» – да миллиард примеров. Парень, конечно, в АПЛ не прямо из Узбекистана приехал или из Беларуси, где играл еще два года назад. Но время освоиться в самой-самой топ-лиге и одном из ее топ-клубов все равно требуется.

Стоунз вместо Хусанова на 53-й минуте. После хорошего силового отбора узбекского защитника. Пеп в этом плане сработал тонко – замена, видимо, уже была готова, но тренер сделал ее не в перерыве, что психологически если не закопало, то могло бы прилично ударить по игроку, а уже по ходу второго тайма и после позитивного действия. То есть замена не как наказание.

А еще обратило на себя внимание, что трибуны проводили Хусанова аплодисментами. Поддержали новичка, а не прибили. Это и называется настоящие, сопереживающие, тонко чувствующие ситуацию болельщики. Молодцы», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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