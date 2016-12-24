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Третий лишний. Бентеке «уволил» очередного тренера

Кто: Пол Ламберт

Когда купил Бентеке: август 2012

Когда был уволен: февраль 2015

Дольше всех под проклятием проходил тренер «Астон Виллы» Пол Ламберт. Именно он привез Бентеке в Бирмингем из «Генка», и тот очень быстро стал любимцем местных болельщиков. Видимо, за это судьба выписала Ламберту индульгенцию и позволила ему продержаться на своем посту целых 2,5 года – хотя уволить его следовало гораздо раньше, так как «Астон Вилла» практически всегда демонстрировала паршивый футбол.

Оправляться от «проклятия Бентеке» Ламберт поехал в Блэкберн, однако был выпровожен и оттуда. Сейчас он тренирует «Вулверхэмптон» и идет на 18 месте в Чемпионшипе. Новое увольнение не за горами.

Кто: Брендан Роджерс

Когда купил Бентеке: июль 2015

Когда был уволен: октябрь 2015

Дальше пошло интереснее: купив в «Ливерпуль» Бентеке, Брендан Роджерс протянул всего 2,5 месяца. Стоит сказать, что на тот момент Роджерс уже давно ходил под дамокловым мечом. Но почему североирландца не уволили сразу после провального сезона 2014/15? Правильно – потому что решили подождать покупки Бентеке!

Сейчас Брендан работает в «Селтике» и вроде бы справляется неплохо, так что ему, в отличие от Ламберта, еще повезло. Роджерс вовремя уехал из Англии и теперь проводит вольготные деньки в шотландском Премьершипе, где у «Селтика» ноль конкуренции, а самое главное – нет никаких Бентеке.

Кто: Алан Пардью

Когда купил Бентеке: август 2016

Когда был уволен: декабрь 2016

О возможном увольнении Алана Пардью говорили задолго до начала сезона, однако руководство «Кристал Пэлас» решило дать английскому специалисту последний шанс. Или, напротив, решило от него поскорее избавиться – иначе зачем в летнее трансферное окно «орлы» за 27 млн. фунтов подписали Бентеке? Дешевле было просто сказать Пардью «Прощай!», но боссы лондонского клуба выбрали более оригинальный способ.

Кто теперь возьмет к себе Пардью, сказать трудно, так как 2016 год значительно подпортил его репутацию. В этом календарном году «Кристал Пэлас» набирал в среднем по 0,72 очка за игру – самый низкий показатель среди всех английских клубов из первых 4-х лиг.

***

На место Пардью был назначен Сэм Эллардайс, известный эксперт в тех вопросах, как вытаскивать на берег пошедшие ко дну корабли. Спасать «Кристал Пэлас» нужно прямо сейчас – от зоны вылета «орлов» отделяет всего 1 очко.

«Селтик», «Барселона», «Челси» и другие шизанутые рождественские видео

Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Англия Астон Вилла Ливерпуль Кристал Пэлас Бентеке Кристиан Роджерс Брендан Ламберт Пол Пардью Алан
Комментарии (3)
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vick-north-west
1482582666
Ай-ай-ай-ай-ай, купили негра... Ни за что ни про что тренера сгубили...
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omnikolaev
1482586670
очередная притянутаю за уши "недостатья", в стиле желтого (цвета мочи) бомбардира
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